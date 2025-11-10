قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من السيدات والشباب على لجان العمرانية
تزايد أعداد الناخبين على مدرسة شركة السكر بالحوامدية | صور
سوريا تحبط مؤامرتين لاغتيال الرئيس الشرع
رانيا المشاط: الشراكة المصرية الخليجية ركيزة لبناء اقتصاد عربي متكامل ومستدام
السيطرة على حريق بمصنع كيماويات في مدينة السادات.. صور
عبد الرؤوف: دخلنا أجواء القمة في وقت متأخر.. وإصابة بعض اللاعبين مشكلة
وزير النقل التركي: مشروعات استراتيجية تربط الشرق بالغرب وتعزيز التعاون مع مصر
رياضة

اتحاد الجمباز يصدر بيانا هاما بشأن تجاوزات كأس مصر للأيروبيك

القسم الرياضي

أصدر الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بيانا هاما بشأن ما حدث من تجاوزات خلال منافسات بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبيك بصالة اتحاد الشرطة الرياضي.
وجاء بيان اتحاد الجمباز كالتالي:

انطلاقًا من حرص الاتحاد المصري للجمباز على حماية لاعبيه الصغار من الضغوط النفسية، وتنمية روح المشاركة وحب الرياضة لديهم، فقد قرر الاتحاد منذ عدة سنوات تنظيم “مهرجان البراعم” للفئات العمرية من 6 سنوات حتى 12 سنة، ليكون مهرجانًا رياضيًا تشجيعيًا يُقيّم فيه اللاعبون وفق مستويات أداء فني، وليس بنظام المراكز أو الترتيب العام، ولا يوجد به اي نوع من أنواع التنافس بين لاعب واخر ولا يؤثر مستوي اي لاعب علي نتيجة اي لاعب آخر يشترك في هذا المهرجان.

ويحصل جميع المشاركين على ميداليات تقديرية متنوعة (مستوى أول – مستوى ثانٍ – مستوى ثالث – ميدالية مشاركة) طبقًا لأدائهم الفني، وذلك بهدف تحفيز الأطفال على ممارسة الجمباز،وتنمية قيم وحب الرياضة، وترسيخ مبادئ البطولة دون منافسة ودون ضغوط أو إحباطات نفسية وتشجعهم وإهداء الميداليات التقديرية حيث يحصل جميع المشاركين دون استثناء علي ميداليات تقديرية.

أولًا: 
خلال إقامة بطولة كأس مصر للجمباز الأيروبك مهرجان ١١ سنة بصالة اتحاد الشرطة الرياضي والتي اشترك بيها ٢٥٠٥ لاعبه بالبطولة.

قامت والدة إحدى اللاعبات بتصرفات وسلوكيات غير مقبولة ومنافية للاخلاق الرياضية داخل الصالة عقب إعلان نتيجة ابنتها وحصولها علي المستوي الثالث، تضمنت ألفاظًا خارجة واتهامات باطلة ضد لجنة التحكيم ولجنة المسابقات والبطولة، ومحاولات للضغط والترهيب علي الحكام بغرض مجاملة ابنتها.

كما واصلت لاحقًا نشر تصريحات مسيئة ومليئة بالافتراءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت ادعاءات بالتزوير والمحاباة تمس سمعة الاتحاد المصري للجمباز ولجانه الفنية مع التهديد باستغلال وظيفتها كصحفية هي وزوجها وابنتها الأكبر والإساءة لمسؤولي الاتحاد بادعاء النفوذ واستغلال وظيفتها في الضغط على مؤسسة رياضية عامة، ونشر الاكاذيب من خلال صفحتها وهو ما يُعد تجاوزًا جسيمًا واستغلالًا غير مشروع للوظيفة ومخالف للقانون وأخلاقيات المهنة، ويعتبر الاتحاد أن هذه التصرفات تجاوز جسيم للقيم الرياضية والسلوك العام، ولا تمت بصلة لروح المهرجان التربوية التي تهدف إلى دعم الأطفال لا إلى إثارة الفتن أو تحقيق مكاسب شخصية .

ثانيا: 
تقييم الأداء الفني للاعبين واللاعبات يتم بشكل دقيق وعادل في مهرجان البراعم من خلال لجنة حكام  معتمدة وتحت اشراف لجان الاتحاد المختلفة، وتُمنح الميداليات بناءً على الأداء الفني الفردي لكل لاعبة وليس بالمقارنة مع زميلاتها.
وتؤكد نتائج البطولة أن جميع اللاعبات حصلن على ميداليات مختلفة الألوان طبقًا لأدائهن الفني،١٢٩٢ دهب، ٨٨٩ فضه، ٢٤٧ برونز،٧٧ مشاركه اجمالي ٢٥٠٥ لاعبة علي مدار اسبوع كامل ولم يتلقى الاتحاد أي شكاوى من أولياء الأمور أو المدربين بشأن وجود مجاملات أو أخطاء فنية من جانب لجنتي الحكام والمسابقات مما يُثبت أن ما تم تداوله من مزاعم عن تزوير أو مجاملة لا أساس له من الصحة.

ثالثًا: 
يرفض الاتحاد رفضًا قاطعًا ما قامت به السيدة المذكورة من تصوير طفلة صغيرة أثناء مشاركتها في المنافسة دون إذن ولي الأمر او الاتحاد ثم التعليق عليها بشكل مسيء وتنمري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد هذا الفعل انتهاكًا للقيم التربوية والرياضية، وخرقًا صريحًا للوائح اتحاد الجمباز والقانون، والتي تُجرّم أي شكل من أشكال التنمر أو الإساءة للأطفال داخل النشاط الرياضي. 
واستهداف طفلة قاصر بالتصوير والتشهير جريمة أخلاقية وقانونية لا يمكن التغاضي عنها.

رابعا: 
يؤكد الاتحاد المصري للجمباز أنه لن يتهاون في الحفاظ على سمعته وكرامة لجانه وأعضائه، وقد قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السيدة المذكورة وكل من شارك أو ساهم في نشر أو ترويج الأكاذيب أو الاتهامات الباطلة بحق الاتحاد.
وقد تم تكليف الادارة القانونية  باتخاذ الإجراءات اللازمة.

خامسًا: 
يُهيب الاتحاد المصري للجمباز بجميع المدربين وأولياء الأمور بالالتزام بطرق الاعتراض الرسمية المنصوص عليها في لوائح الاتحاد، وتقديم أي ملاحظات أو شكاوى من خلال القنوات القانونية المعتمدة، وان الاتحاد لن يتهاون في اي تجاوز قد يحدث داخل الملاعب طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

ويؤكد الاتحاد أنه منفتح على المراجعة الفنية والإدارية لأي مشكلة تُعرض عليه وفق اللوائح، مع رفضه التام لأي تشهير أو إساءة لفظية أو مكتوبة عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي.

واخيرًا يؤكد الاتحاد المصري للجمباز على أنه يعمل في إطار الشفافية الكاملة، والنزاهة الفنية، واحترام القيم وأنه سيواصل جهوده في تربية أجيال من الرياضيين الصغار على قيم الاحترام، والمسؤولية، والروح الرياضية.

كما يؤكد الاتحاد أنه لن يسمح بأي تجاوز داخل الملاعب والبطولات يمس المنظومة الرياضية المصرية، وسيواجه أي إساءة لاي من ابناءنا او بناتنا بالقانون دون تهاون.

