قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من السيدات والشباب على لجان العمرانية
تزايد أعداد الناخبين على مدرسة شركة السكر بالحوامدية | صور
سوريا تحبط مؤامرتين لاغتيال الرئيس الشرع
رانيا المشاط: الشراكة المصرية الخليجية ركيزة لبناء اقتصاد عربي متكامل ومستدام
السيطرة على حريق بمصنع كيماويات في مدينة السادات.. صور
عبد الرؤوف: دخلنا أجواء القمة في وقت متأخر.. وإصابة بعض اللاعبين مشكلة
وزير النقل التركي: مشروعات استراتيجية تربط الشرق بالغرب وتعزيز التعاون مع مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السبكي: أكثر من 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت التابعة للهيئة في جنوب سيناء

الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة لمحافظة جنوب سيناء، تفقد خلالها مستشفى شرم الشيخ الدولي ووحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن منشآت الهيئة بالمحافظات.

وخلال جولته الميدانية، تفقد الدكتور أحمد السبكي أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، كما تابع سير العمل داخل وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي، وتفقد العيادات التخصصية وخدمات طب الأسرة والرعاية الأولية، للاطمئنان على كفاءة التشغيل وتوافر الكوادر الطبية والإدارية، وضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى والمتعاملين.

كما شملت الجولة مراجعة جودة خدمات السياحة العلاجية المقدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث حرص رئيس الهيئة على استطلاع آراء المرضى الأجانب والمترددين من السياح الدوليين حول مستوى الرعاية الطبية والخدمات العلاجية المقدمة داخل المستشفى، مؤكدًا أن رضاء المتعاملين، سواء من المواطنين أو الوافدين، هو المعيار الحقيقي لنجاح منظومة الخدمات الصحية بالهيئة.

 تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل المنشآت الصحية

وأشاد رئيس الهيئة بمستوى الانضباط الإداري وحسن التنظيم داخل المنشآت الصحية التي شملتها الجولة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من تطور ملموس في الخدمات المقدمة بالمحافظة يأتي نتيجة لجهود فرق العمل الميدانية، والحرص على تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة من منشآت الهيئة في محافظة جنوب سيناء تجاوز 3 ملايين خدمة، بينها أكثر من مليون خدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي وقرابة 100 ألف خدمة بوحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي، تشمل فحوصًا وعلاجات وإجراءات طبية وجراحية، إلى جانب خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة.

وأكد رئيس الهيئة أن مستشفى شرم الشيخ الدولي تعد من أهم المنشآت التابعة للهيئة في جنوب سيناء، لما تمتلكه من تجهيزات طبية متقدمة وتخصصات دقيقة وكوادر طبية متميزة، إلى جانب حصولها على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، والاعتراف الدولي كمستشفى أخضر من الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء (GGHH)، إضافةً إلى حصولها على الاعتماد القومي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأشار إلى أن هذا التطور يعكس نجاح الهيئة في تحقيق التكامل بين الجودة الطبية والاستدامة البيئية، وتحويل مستشفياتها إلى مراكز نموذجية قادرة على جذب المرضى من داخل مصر وخارجها، في إطار مشروع الهيئة للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر" الذي يهدف إلى وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

 اهتمامًا خاصًا للمحافظات السياحية

كما شدد الدكتور أحمد السبكي على أهمية مواصلة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والوافدين الأجانب بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا للمحافظات السياحية، بما يتناسب مع مكانتها العالمية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن ما تحقق من نجاحات في محافظة جنوب سيناء يجسد كفاءة منظومة العمل المتكاملة التي تنتهجها هيئة الرعاية الصحية، ويعكس التزامها بتطبيق نموذج صحي حديث قائم على الجودة والاستدامة والعدالة في تقديم الخدمات، بما يترجم رؤية الدولة المصرية نحو نظام صحي شامل يضمن رعاية متكاملة لكل المواطنين والمقيمين على أرض مصر.

الرعاية الصحية مستشفى شرم الشيخ الدولي وحدة طب أسرة شرم الشيخ رعاية للمرضى الأقسام الداخلية طب الأسرة شرم الشيخ الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

ترشيحاتنا

الناخبين في أوسيم

الناخبون يتوافدون علي مدارس أوسيم للإدلاء بأصواتهم

النائب أحمد حافظ

برلماني يحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في انتخابات النواب: كل صوت يدعم مستقبل مصر

أبو العينين

لقطة إنسانية للنائب محمد أبو العينين مع ذوي الهمم باللجان الانتخابية.. صور

بالصور

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة الجيزة القومية الابتدائية بالجيزة

انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد