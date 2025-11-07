الرعاية الصحية: أكثر من 6 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمجمع الإسماعيلية الطبي

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مجمع الإسماعيلية الطبي قدّم أكثر من 6 ملايين خدمة طبية وعلاجية منذ بدء التشغيل وحتى الآن، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس كفاءة التشغيل والتوسع في خدمات الرعاية المتكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مجمع الإسماعيلية الطبي قد قدم 1,410,258 خدمة بالعيادات الخارجية، وقدم 816,798 خدمة طوارئ، فيما قدم 98,019 خدمة بالقسم الداخلي، وتم إجراء 78,424 عملية جراحية متقدمة، إضافة إلى 3,437 خدمة داخل الحضّانات، و11,931 خدمة بوحدات الرعاية المركزة، إلى جانب 3,604,136 فحصًا معمليًا وطبيًا تشخيصيًا متنوعًا.

وأكد الدكتور السبكي أن هذه المؤشرات تعكس الدور المحوري لمجمع الإسماعيلية الطبي كأحد أكبر المراكز الطبية المتكاملة في إقليم قناة السويس، ونموذجًا لنجاح منظومة التشغيل الذكية داخل مستشفيات الهيئة.

وأشار إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي يُعد أحد خمسة مجمعات طبية كبرى تابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهي: مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد، مجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية، مجمع السويس الطبي بالسويس، مجمع الأقصر الدولي بالأقصر، ومجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا إنشاء مجمع أسوان الطبي الجديد ليُضاف إلى المنظومة، لتصل إلى ستة مجمعات طبية تقدم خدمات شمولية متكاملة تغطي جميع مستويات الرعاية الصحية.

وأضاف رئيس الهيئة أن المجمع يتمتع بطاقة استيعابية نحو 400 سرير، تضم 84 سرير رعاية مركزة، و13 غرفة عمليات مجهزة وفق أحدث النظم العالمية، إلى جانب 6 معامل طبية متقدمة، و32 حضانة للأطفال المبتسرين، مشيرًا إلى أن المجمع يضم جميع التخصصات الطبية العامة والدقيقة، بما في ذلك زراعات الكبد، والكلى، والقوقعة، والمناظير الدقيقة، والجراحات الميكروسكوبية، والقساطر القلبية والمخية، وجراحات العمود الفقري والوجه والفكين.

وأوضح أن مجمع الإسماعيلية الطبي يُعد أول مجمع طبي في مصر يحصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR والاعتماد الدولي JCI معًا، ما يؤكد التزامه بأعلى معايير الجودة العالمية. كما حصلت المعامل على اعتماد ISO، فيما نالت وحدة السكتة الدماغية اعتماد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية WSO.

وأضاف الدكتور السبكي أن المجمع يُعد نموذجًا متميزًا في الشراكات الدولية، حيث تم عقد توأمة مع مستشفى ناغويا الياباني كأول تجربة لتوحيد نظم العمل الطبية والإدارية والبحثية بين مصر واليابان، وذلك بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية JICA، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُسهم في رفع كفاءة الكوادر المصرية وتبادل الخبرات في الإدارة السريرية والبحث العلمي والتدريب المتخصص.

مدينة طبية متكاملة على أرض الإسماعيلية

وأكد رئيس الهيئة أن مجمع الإسماعيلية الطبي يمثل مدينة طبية متكاملة على أرض الإسماعيلية، تمتد خدماتها لتغطية أهالي الإسماعيلية والقناة، وتُقدم للمواطن المصري منظومة علاجية متكاملة تجمع بين الرعاية التخصصية، والبحث العلمي، والتدريب، والتأهيل الطبي، بما يجعله نموذجًا وطنيًا لمستشفيات المستقبل الذكية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن المجمع يعمل وفق منظومة إحالة إلكترونية ذكية تربط بين وحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفى، بما يضمن رحلة علاجية متكاملة وسريعة للمريض، مدعومة بـ الملف الطبي الإلكتروني الموحد الذي يُتيح تتبع التاريخ الصحي للمريض وتحليل بياناته الطبية لتحسين جودة القرار الطبي.

واختتم رئيس الهيئة البيان مؤكدًا أن ما تحقق في مجمع الإسماعيلية الطبي يُجسد رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء نظام صحي وطني حديث ومتكامل قائم على الجودة، والاستدامة، والابتكار، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمضي بخطى واثقة نحو توسيع نطاق المجمعات الطبية الذكية في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة والآمنة لجميع المواطنين، وريادتها إقليميًا وعالميًا.