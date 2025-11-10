رئيس زامبيا يتعرض للرجم بالحجارة خلال مخاطبته للجماهير

تعرض هاكيندي هيتشليما رئيس زامبيا للرجم بالحجارة خلال تجمع شعبي في مدينة تشينجولا، في حادثة نادرة تعد الأولى من نوعها في البلاد بعد أيام على توقيف أشخاص حاولوا قتله بالشعوذة، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأرجع مسؤولون سابقون في الحكومة أسباب الحادثة إلى تفاقم أزمة الجوع وسوء إدارة الموارد، في وقت تشهد فيه زامبيا تدهورا اقتصاديا حادا وارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية.

وظهر الرئيس على منصة خطابية وهو يخاطب الجماهير، عندما اندلعت اضطرابات مفاجئة، فاقترب منه فريق الحماية الرئاسي بسرعة لصد وابل من الحجارة التي رُميت من قبل حشد غاضب، ما دفعه إلى مغادرة الموقع على الفور.

وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة في زامبيا بسجن رجلين مدة عامين مع الأشغال الشاقة بتهمة محاولة استخدام السحر لقتل رئيس البلاد هاكايندي هيشيليما.