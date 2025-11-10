رئيس البرلمان العربي يعقد اجتماعا تنسيقيا لمتابعة انتخابات مجلس النواب بمصر

ترأس محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، صباح اليوم اجتماعاً تنسيقياً مع وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة الانتخابات البرلمانية بجمهورية مصر العربية لعام 2025م.

واطلع رئيس البرلمان العربي على خطة التحرك الموضوعة لمتابعة سير العملية الانتخابية.

ويشارك وفد من البرلمان العربي، في متابعة انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025م، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها رئيس البرلمان العربي من المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية، بشأن مشاركة البرلمان العربي في متابعة انتخابات مجلس النواب المصري.

وتأتي هذه المتابعة في ضوء الاهتمام الذي يوليه البرلمان العربي لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في الدول العربية انطلاقًا من حرصه على دعم وتعزيز مسيرة التطور الديمقراطي بها.

ومن المقرر عقب الانتهاء من متابعة العملية الانتخابية أن يرفع البرلمان العربي تقريرا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي الذي شارك في متابعتها.