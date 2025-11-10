حارس اليابان يغيب عن مواجهتي غانا وبوليفيا

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، عن استبعاد حارس مرمى اليابان الأساسي زيون سوزوكي من تشكيلة الفريق لمباراتي غانا وبوليفيا الوديتين بعد إصابته بكسر في المعصم والإصبع.



وقال الاتحاد الياباني لكرة القدم في بيان إن حارس مرمى بارما سيغيب عن مباراتي غانا يوم الجمعة وبوليفيا في طوكيو بعد أربعة أيام أخرى وتم استبداله في التشكيلة بتايشي براندون نوزاوا حارس رويال أنتويرب البلجيكي.

وأعلن بارما في بيان أمس الأحد، إن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما تعرض للإصابة خلال تعادل الفريق 2-2 مع ميلان ، وقال: "بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة ميلان، خضع زيون سوزوكي لفحوصات اليوم، والتي كشفت عن وجود كسر مركب في الإصبع الأوسط من يده اليسرى وفي عظم المعصم".

وأضاف: "سيخضع سوزوكي لمزيد من الاستشارات المتخصصة في الأيام المقبلة، وسيتعين عليه أيضًا الخضوع لعملية جراحية في نهاية المطاف للمساعدة في علاج الإصابة."