وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: الحكومات طالبوا بوقف الجرائم ضد الصحفيين في غزة

تحدثت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن جهود توثيق ما فعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة، أن الأمم المتحدة أدانت في كل مرة يُقتل فيها صحفي، كما تطرقت إلى كيفية اتخاذ خطوات لمحاسبة مَن ارتكب الانتهاكات القانونية في غزة، موضحةً، أنها تحدثت في الأسبوع الماضي في مؤتمر حول الإفلات من العقاب عن الجرائم ضد الصحفيين وضرورة وضع حد لذلك.

كلمة "صحافة" على السترات أصبحت حاليا هدفا في حد ذاته

وواصلت "ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة"، في حوارها مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حضر المؤتمر العديد من الحكومات جميعها أدلت ببيانات قوية تؤكد أن الجرائم ضد الصحفيين يجب أن تتوقف وأنه لا بد من تحقيق العدالة بشأن تلك الجرائم".

وتابعت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أنّ الصحفيين في الماضي كانوا يستطيعون ارتداء سترة مكتوب عليها "صحافة" في منطقة الحرب، ولم يكن أحد يجرؤ على لمسهم ولم يكن أي طرف مقاتل يقترب منهم، لكن الأمر الآن أصبح أشبه بأن تلك الكلمة باتت هدفا في حد ذاتها.