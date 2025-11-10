محافظ البحر الأحمر يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام

قام اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس النواب من داخل غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة انتظام العمل داخل اللجان الانتخابية بمختلف مدن المحافظة والاطمئنان على سير العملية الانتخابية فى أجواء يسودها الانضباط والتنظيم.

جاء ذلك بحضور السيد كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح. د. محمد السيد طلبه المستشار العسكرى، والسيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، ومندوبى المخابرات الحربية، و مديرية الأمن، و الأمن الوطنى، بالإضافة إلى ممثلى شركات المرافق والإسعاف والصحة، وإدارة البوابة الإلكترونية، ومركز السيطرة.

وخلال المتابعة، استعرض المحافظ تقارير غرف العمليات الفرعية بالمدن، موجهاً بتكثيف التواصل اللحظى مع المركز الرئيسى للتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو مواقف طارئة قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل بكامل أجهزتها التنفيذية لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تُمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الدستورى بحرية كاملة.

وأوضح المحافظ أن العملية الانتخابية تُجرى داخل 68 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، إلى جانب 3 لجان عامة، موزعة على مدن البحر الأحمر كالتالى:

مدينة رأس غارب 5 لجان، الغردقة 34 لجنة، سفاجا 10 لجان، القصير 8 لجان، مرسى علم 6 لجان، الشلاتين 3 لجان، وحلايب لجنتان، مشيراً إلى أن عدد المقيدين في الكشوف الانتخابية بالمحافظة الساحلية يبلغ 340,360 ناخباً.

وأكد اللواء عمرو حنفى أن غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف التنفيذى والأمنى أولاً بأول، مشيداً بحالة الانضباط داخل اللجان والتعاون الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية، بما يعكس وعى أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة الفاعلة فى هذا الاستحقاق الوطنى المهم.