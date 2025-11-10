مفيدة شيحة: المرأة المصرية تتصدر المشهد الانتخابي 2025

حثت الإعلامية مفيدة شيحة، المواطنين على المشاركة الانتخابات البرلمانية 2025، مشيرة الى المشاركة في الانتخابات البرلمانية حق لكل مواطن مصري.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مصر تنتخب مع انطلاق تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب 2025، متابعة أن :"الستات في الصدارة ودائما تلاقيها في كل مكان".

وتابعت الاعلامية مفيدة شيحة، أن تنظيم واجراءات أمنية رائعى ظهرت بقوة في المشهد الانتخابي، مستدركة أن انتخابات مجلس النواب 2025 تشهد اقبال حقيقي على الأرض من قبل الناخبين.

