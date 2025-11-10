صناديق الاقتراع تستقبل مرشحين اقتصاديين على مقاعد الإسكندرية

بينما تدق طبول الاستحقاق الانتخابي في الإسكندرية، تتنوع وجوه المرشحين بين السياسيين التقليديين وأسماء جديدة تحمل معها خبرات اقتصادية وعملية مميزة. ومن بين 4.4 مليون ناخب في المحافظة، يتجه الأنظار نحو شخصيات بارزة قررت خوض غمار التمثيل النيابي، حاملةً معها خبراتها في مجال الأعمال والمقاولات والعقارات، في محاولة لتحويل نجاحاتها الاقتصادية إلى إنجازات سياسية تخدم أهالي الإسكندرية.

سحر طلعت مصطفى.. من إمبراطورية العقارات إلى مقعد البرلمان

ويأتي من ضمن المرشحين على مقعد في مجلس النواب 2025، سحر طلعت مصطفى ممثلةً عن حزب مستقبل وطن في الإسكندرية.

محمد السيد مجاهد.. من مواقع البناء إلى أروقة السياسة

وبين زحام المرشحين، يبرز اسم محمد السيد مجاهد، مرشح حزب حماة الوطن، الذي نفذ من خلال شركته كوبري محور السادات الرابط بين شارع 45 والطريق الدولي الساحلي، وطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة، والطريق الدائري الإقليمي، وطريق الجلالة، وتطوير الطريق الساحلي، ومحور روض الفرج.

مشهد انتخابي ينبض بالحياة

ووسط هذه المنافسة المحتدمة بين الشخصيات الاقتصادية البارزة، يشهد أهل الإسكندرية يومًا انتخابيًا استثنائيًا. فمن خلال 5 دوائر انتخابية، و316 مقرًا، و558 لجنة فرعية، يتدفق الناخبون بأعداد كبيرة لممارسة حقهم الدستوري.

المشهد في اللجان الانتخابية يعكس صورة مشرقة للديمقراطية المصرية، حيث ساد النظام والهدوء جميع اللجان منذ لحظة الافتتاح وحتى الإغلاق. ويلاحظ التزام كبير من الناخبين بتعليمات اللجان المشرفة، مما أسهم في انسيابية العملية الانتخابية ونجاحها.

وتبقى الانتخابات البرلمانية في الإسكندرية محطة مهمة في المسار الديمقراطي المصري، حيث تتنوع خلفيات المرشحين بين السياسة والاقتصاد، مما يثري العمل البرلماني ويضفي عليه أبعادًا جديدة. وفي الوقت الذي تسعى فيه الأسماء الاقتصادية البارزة إلى نقل خبراتها من مجال الأعمال إلى خدمة المجتمع، يبقى القرار الأخير في يد ناخبي الإسكندرية، الذين يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم ويحمل آمالهم وتطلعاتهم نحو المستقبل.