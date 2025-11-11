قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
إعلام عبري: الولايات المتحدة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في غلاف غزة
وزير قطاع الأعمال العام يتابع آخر مستجدات مشروع الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية .. فيديو وصور
إقبال متوسط من الشباب بانتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة .. فيديو و صور
مصر تعلن كشفا أثريا جديدا داخل هرم خوفو في 2026
الوطنية للانتخابات تعلن فتح جميع اللجان عدا 3 بالجيزة و3 بإدفو وأسوان وبنى سويف
خطة تنظيمية متكاملة أمام لجان الجيزة لتسهيل حركة الناخبين| بالصور
بين دعم الشباب وحرص كبار السن.. صناديق الاقتراع في الإسكندرية تشهد إقبالاً متزايداً
تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة المطرب الراحل إسماعيل الليثي
أخبار العالم

اعتماد "قرار سلطنة عمان" في ختام المؤتمر العالمي للسرطان 2025

أ ش أ

أعلن المؤتمر العالمي للسرطان والقمة والمعرض المصاحب لعام 2025، في ختام أعماله بالعاصمة (مسقط) اعتماد "قرار سلطنة عمان لمكافحة السرطان" داعيا الحكومات والمؤسسات الصحية والأكاديمية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين إلى تنفيذ القرار ضمن الخطط الوطنية.


وأوضح القرار، أن السرطان يعد السبب الرئيس للوفاة عالميا، متسببا في ما يقرب من 10 ملايين وفاة سنويا، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية وشبكة "GLOBOCAN" مع توقع ارتفاع الإصابات بنسبة 77% بحلول عام 2050؛ لتصل إلى اكثر من 35 مليون حالة، بزيادة 77% عن عام 2022، خاصة في الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض والمتوسط، مع بروز عوامل مثل التبغ والكحول والسمنة وتلوث الهواء.


وتضمن القرار 3 مبادئ رئيسة و7 ركائز استراتيجية، تشمل الوقاية والكشف المبكر وبرامج فحص سكانية، وسلسلة متكاملة للرعاية، وتنمية الموارد البشرية، وتوطين تصنيع الأدوية، وتمويل البحث في الجينوم والطب الشخصي، وتعزيز الاعتماد على الذات والتعاون متعدد القطاعات وإنشاء ألية رصد إقليمية وتخصيص تمويل مستدام طويل الأجل، وتعزيز الابتكار المحلي وتكافؤ فرص الرعاية وعدم إهمال أي مريض، إلى جانب عقد مؤتمرات متابعة دورية.


واختتم المؤتمر - الذي استمر 4 أيام في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة أكثر من 40 دولة - تزامنا مع احتفال الجمعية العمانية للسرطان بمرور 25 عاما على تأسيسها، وتناول احدث تقنيات "CAR-T" والعلاج بالبروتون والذكاء الاصطناعي والرعاية التلطيفية.

