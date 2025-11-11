اعتماد "قرار سلطنة عمان" في ختام المؤتمر العالمي للسرطان 2025

أعلن المؤتمر العالمي للسرطان والقمة والمعرض المصاحب لعام 2025، في ختام أعماله بالعاصمة (مسقط) اعتماد "قرار سلطنة عمان لمكافحة السرطان" داعيا الحكومات والمؤسسات الصحية والأكاديمية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين إلى تنفيذ القرار ضمن الخطط الوطنية.



وأوضح القرار، أن السرطان يعد السبب الرئيس للوفاة عالميا، متسببا في ما يقرب من 10 ملايين وفاة سنويا، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية وشبكة "GLOBOCAN" مع توقع ارتفاع الإصابات بنسبة 77% بحلول عام 2050؛ لتصل إلى اكثر من 35 مليون حالة، بزيادة 77% عن عام 2022، خاصة في الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض والمتوسط، مع بروز عوامل مثل التبغ والكحول والسمنة وتلوث الهواء.



وتضمن القرار 3 مبادئ رئيسة و7 ركائز استراتيجية، تشمل الوقاية والكشف المبكر وبرامج فحص سكانية، وسلسلة متكاملة للرعاية، وتنمية الموارد البشرية، وتوطين تصنيع الأدوية، وتمويل البحث في الجينوم والطب الشخصي، وتعزيز الاعتماد على الذات والتعاون متعدد القطاعات وإنشاء ألية رصد إقليمية وتخصيص تمويل مستدام طويل الأجل، وتعزيز الابتكار المحلي وتكافؤ فرص الرعاية وعدم إهمال أي مريض، إلى جانب عقد مؤتمرات متابعة دورية.



واختتم المؤتمر - الذي استمر 4 أيام في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة أكثر من 40 دولة - تزامنا مع احتفال الجمعية العمانية للسرطان بمرور 25 عاما على تأسيسها، وتناول احدث تقنيات "CAR-T" والعلاج بالبروتون والذكاء الاصطناعي والرعاية التلطيفية.