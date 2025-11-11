لتجربة صوتية مميزة.. إليك أفضل سماعات رأس لاسلكية في الأسواق في 2025

أطلقت شركة Fiio سماعات JT3، وهي سماعات سلكية جديدة مفتوحة الظهر بسعر 69.99 دولارًا أمريكيًا . يتوفر الإصدار الفضي في متجر Fiio على AliExpress.

تتميز سماعة JT3 بتصميم خلفي مفتوح يُساعد على تقليل الحرارة والرطوبة وتراكم الضغط، مع توفير مساحة صوتية أوسع وأكثر انفتاحًا. وتتميز من الداخل بمحركات ديناميكية كبيرة بقطر 50 مم تُقدم صوتًا دقيقًا مع جهير قوي وترددات عالية واضحة.

مواصفات سماعات JT3،

تستخدم محركات سماعات الرأس غشاءً مركبًا من PEK وPU يجمع بين الصلابة والمرونة. يحافظ هذا التصميم على خفة وزن سماعات الرأس مع تقليل التشوهات. تساعد حلقة التخميد النحاسية المدمجة على التحكم في الاهتزازات غير المرغوب فيها، مما يسمح لسماعة JT3 بإعادة إنتاج كل تفصيل في الموسيقى بدقة أكبر.

لضمان قوة وأداء أفضل، يستخدم JT3 قالب TIL خفيف الوزن وملف صوتي CCAW. توفر مادة TIL قوة عالية ومقاومة للحرارة، مما يمنع التشوه، بينما يُحسّن ملف CCAW الحساسية والكفاءة. توفر مغناطيسات N52 عالية الأداء خرجًا قويًا واستجابة سريعة، مما يعزز الوضوح والعمق بشكل عام.

سماعات الرأس



تأتي السماعات بتصميم مصنوع من الألومنيوم مع شبكة مثقبة تُحسّن تدفق الهواء وتُقلل الضغط داخل أغطية الأذن. صُممت سماعات الرأس بزاوية تُناسب شكل الأذن، مما يُحسّن الراحة واتجاه الصوت.

أما عن وسادات الأذن فهي قابلة للفصل والغسل و تزن سماعة JT3 330 جرامًا، وتتميز برباط رأس متين من الفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك الزنك

تأتي السماعة مزودة بكابل مصنوع من نحاس خالٍ من الأكسجين ومطلي بالبلاديوم، ويتصل بمقبسين TRS مزدوجين بقياس 3.5 مم مع مؤشرات ألوان للطرفين الأيمن والأيسر. يتضمن ميكروفونًا مدمجًا وأدوات تحكم للمكالمات والتشغيل، بالإضافة إلى محول من 3.5 مم إلى 6.3 مم لتوافق أوسع.