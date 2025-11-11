قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%
مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية
الوزراء: إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار
رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بدعم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
الصحة تطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي
مدبولي: الاحتياطيات من العملة الأجنبية تجاوزت الـ 50 مليار دولار
بعد الإقبال على المتحف الكبير.. مدبولي يتوقع زيادة في أعداد السياحة
مدبولي: الحكومة تنسق مع كافة الجهات لتنظيم انتخابات مجلس النواب على أكمل وجه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لتجربة صوتية مميزة.. إليك أفضل سماعات رأس لاسلكية في الأسواق في 2025

سماعة JT3
سماعة JT3
لمياء الياسين

أطلقت شركة Fiio سماعات JT3، وهي سماعات سلكية جديدة مفتوحة الظهر بسعر 69.99 دولارًا أمريكيًا . يتوفر الإصدار الفضي في متجر Fiio على AliExpress.
تتميز سماعة JT3 بتصميم خلفي مفتوح يُساعد على تقليل الحرارة والرطوبة وتراكم الضغط، مع توفير مساحة صوتية أوسع وأكثر انفتاحًا. وتتميز من الداخل بمحركات ديناميكية كبيرة بقطر 50 مم تُقدم صوتًا دقيقًا مع جهير قوي وترددات عالية واضحة.

مواصفات  سماعات JT3،

تستخدم محركات سماعات الرأس غشاءً مركبًا من PEK وPU يجمع بين الصلابة والمرونة. يحافظ هذا التصميم على خفة وزن سماعات الرأس مع تقليل التشوهات. تساعد حلقة التخميد النحاسية المدمجة على التحكم في الاهتزازات غير المرغوب فيها، مما يسمح لسماعة JT3 بإعادة إنتاج كل تفصيل في الموسيقى بدقة أكبر.
لضمان قوة وأداء أفضل، يستخدم JT3 قالب TIL خفيف الوزن وملف صوتي CCAW. توفر مادة TIL قوة عالية ومقاومة للحرارة، مما يمنع التشوه، بينما يُحسّن ملف CCAW الحساسية والكفاءة. توفر مغناطيسات N52 عالية الأداء خرجًا قويًا واستجابة سريعة، مما يعزز الوضوح والعمق بشكل عام.

سماعات الرأس


تأتي السماعات بتصميم مصنوع من الألومنيوم مع شبكة مثقبة تُحسّن تدفق الهواء وتُقلل الضغط داخل أغطية الأذن. صُممت سماعات الرأس بزاوية تُناسب شكل الأذن، مما يُحسّن الراحة واتجاه الصوت.

أما عن وسادات الأذن فهي قابلة للفصل والغسل و تزن سماعة JT3 330 جرامًا، وتتميز برباط رأس متين من الفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك الزنك

تأتي السماعة مزودة بكابل مصنوع من نحاس خالٍ من الأكسجين ومطلي بالبلاديوم، ويتصل بمقبسين TRS مزدوجين بقياس 3.5 مم مع مؤشرات ألوان للطرفين الأيمن والأيسر. يتضمن ميكروفونًا مدمجًا وأدوات تحكم للمكالمات والتشغيل، بالإضافة إلى محول من 3.5 مم إلى 6.3 مم لتوافق أوسع.

سماعات سلكية سماعة JT3 سماعات الرأس وزن سماعات الرأس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

لمتابعة انتخابات النواب.. زيارة وفد البرلمان العربي بمدرسة عثمان بن عفان الابتداىية بإمبابة

انتخابات مجلس النواب

إقبال كثيف من السيدات على لجان الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب

مسنون يضربون المثل فى الوطنية.. عم عبد الله يصر على التصويت رغم سقوطه

بالصور

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الزقازيق العام ويلتقي بالمرضى | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام الصافى برفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي

إلهام الصافى رفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي
إلهام الصافى رفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي
إلهام الصافى رفقة ابن خالها مودي شاهين في إجازة بدبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

المزيد