وفد من البرلمان العربي يتفقد سير الانتخابات بمدرسة عثمان بن عفان بإمبابة

تفقد وفد من البرلمان العربي صباح اليوم مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بإمبابة لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على مدى انتظام التصويت داخل اللجان وتيسير الإجراءات أمام الناخبين.

وشهدت اللجنة الانتخابية بالمدرسة إقبالًا كثيفًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من الصباح، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء هادئة وآمنة.

وأكد أعضاء الوفد خلال جولتهم حرصهم على متابعة سير الانتخابات ميدانيًا، ورصد الأجواء الإيجابية داخل اللجان، مشيدين بمستوى التنظيم وتعاون القائمين على العملية الانتخابية لتسهيل مشاركة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.

وترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعداً بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين 1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.