قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاهد .. مدارس يوسف السباعي وبشتيل تستقبل الناخبين بمنشأة القناطر | صور

جانب من الحشود الإنتخابية في منشأة القناطر
جانب من الحشود الإنتخابية في منشأة القناطر
محمود نوفل

استقبلت مدارس يوسف السباعي وبشتيل الإعدادية عشرات الناخبين للإدلاء بأصواتهم ضمن الدائرة 12 بمحافظة الجيزة  والتي تضم كلا من " منشأة القناطر وأوسيم والوراق " وإختيار ممثليهم في مجلس النواب.

وبدأت مراكز الإقتراع في منشأة القناطر التابعة للدائرة الـ 12 بمحافظة الجيزة ، ومقرها مركز / قسم شرطة منشأة القناطر ، ومكوناتها الإدارية " مركز أوسيم - قسم الوراق - مركز منشأة القناطر فتح أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباح أمس الإثنين 10 نوفمبر لإختيار 4 مرشحين فردي وقائمة واحدة .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أعلنت أسماء المرشحين بالنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى ، وتأتى الدائرة الـ 12 بمحافظة الجيزة ، ومقرها مركز / قسم شرطة منشأة القناطر ، ومكوناتها الإدارية " مركز أوسيم - قسم الوراق - مركز منشأة القناطر " حيث يتنافس فيها 28 مرشحاً فردياً على 4 مقاعد

ونرصد لكم أسماء مرشحي الفردي بدائرة أوسيم والوراق ومنشأة القناطر ، وهي ضمن دوائر الجيزة والتي تجري فيها الانتخابات ضمن المرحلة الأولى حيث جاءت أسماء المرشحين كالتالي :

 علي سمير رجب عبدالمجيد صبيح ، وشهرته " علي سماح صبيح " ابن قرية الجلاتمة ، مرشح حزب مستقبل وطن ، رمز القلم ومجدي محمد محمد علي الطويل ، وشهرته " مجدي الطويل " ابن قرية الحسانيين ،  مرشح حزب حماة الوطن ، رمز التاج وطارق سيد توفيق عبدالسلام الطويل ، وشهرته " طارق الطويل " ابن قرية شنباري ، مرشح حزب الشعب الجمهوري ، رمز الصاروخ و ياسر مشحوت أحمد عرفة ، وشهرته "المستشار ياسر عرفة " ابن قرية أتريس ، مرشح حزب الوفد ، رمز النخلة وعيد عبدالهادي ربيع سلام ، وشهرته " الدكتور عيد عبدالهادي " ابن بشتيل ، مرشح حزب الحرية ، رمز الشمس و حبيب عادل أحمد سيد أحمد ، وشهرته " حبيب السنان " ابن قرية البراجيل ، مرشح حزب المحافظين ، رمز بوكيه ورد .

كما ضمت الأسماء أيضا كلا من : محمد محمود عبدالعزيز الديب ، وشهرته " محمد الديب " ابن قرية وردان ، مستقل ، رمز الأسد ومصطفى محمد إبراهيم سالمان ، وشهرته " مصطفى جعفر سالمان " ابن الوراق ، مستقل ، رمز الصقر و أحمد محمد حسنين خالد ، وشهرته " المستشار أحمد خالد " ابن أوسيم ، مرشح حزب المؤتمر ، رمز السيف ومحمد عبدالعزيز إبراهيم عبود ، وشهرته " العميد محمد عبود " ، ابن قرية أبو غالب ، مستقل ، رمز الكف وكذلك ناصر محمود السيد مقلد ، وشهرته " المستشار ناصر مقلد " ابن قرية أبو غالب ، مستقل ، رمز المدفع و أميمة عبدالسلام محمود عبدالحليم أبو جريدة ، وشهرتها " الصحفية أميمة أبو جريدة " بنت القيراطيين ، مستقل ، رمز الهدهد وحسام عبدالعزيز صالح محمد أمين ، ابن قرية القطا ، مستقل ، رمز الحوت و السيد يوسف عبدالله سالم ، مستقل ، رمز القلم الحبر .

وشملت قائمة الأسماء أيضا كلا من : عمرو خيرى أنيس السيد عزام ، ابن الوراق ، مستقل ، رمز الآلة الحاسبة 

وأحمد محمود أحمد سيد أحمد ، وشهرته " أحمد محمود سليم " مستقل ، رمز الساعة و تامر عبدالعاطي عبدالغني عتمان ، وشهرته " تامر عتمان " ابن قرية نكلا ، مستقل ، رمز نظارة مكبرة ومحمود محمد عبدالموجود سيد أحمد ، وشهرته " محمود التراس " ابن أم دينار ، مرشح حزب حقوق الإنسان والمواطنة ، رمز الشجرة وحسام الدين حمدي محمد محمد تامر ، وشهرته " حسام عميرة " ابن الوراق ، مستقل ، رمز بندقية صيد و عمرو إبراهيم إمام إبراهيم ، ابن قرية سقيل ، مستقل ، رمز المنزل و بدوي أحمد بدوي أبو رواش ، وشهرته " أشرف بدوى " ابن الوراق ، مستقل ، رمز الفراشة ومحمد سيد سعد مرداش ، وشهرته " محمد الخولي " ابن الوراق ، مستقل ، رمز الديك 

ورزق مبروك حمزة مبروك ، ابن البراجيل ، مرشح حزب مصر الحديثة ، رمز مصباح كهربائي و محمد عاطف عبدالواحد أبو زينة ، ابن المنصورية ، مستقل ، رمز النجفة 

جمال صبره محمد حجازى خالد ، وشهرته " جميل حجازي خالد " ابن أوسيم ، مستقل ، رمز التمساح وأحمد صابر عبدالرحيم عبدالرحمن ، مستقل ، رمز الشمعة و آية فرج محمد عبدالسلام ، وشهرتها " آية الفحام " بنت الوراق ، مستقل ، رمز الغزالة ومحمد صبحي علام أحمد الشويخ ، وشهرته " محمد وسيه " ابن الوراق ، مستقل ، رمز عنقود العنب.

منشأة القناطر مجلس النواب الإنتخابات البرلمانية بشتيل أوسيم الوراق الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

علي ماهر

أول تعليق لـ علي ماهر بشأن إنضمام 7 لاعبين من سيراميكا لمنتخب مصر

بيراميدز

بيراميدز خد مكان الزمالك في الكورة .. تعليق مثير من ناقد رياضي

الكاراتيه

النجار يدعو لدعم منتخب الكاراتيه في بطولة العالم ويشيد بدور الدولة والاتحاد

بالصور

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة للإدلاء بأصواتهن

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن

انتخابات مجلس النواب.. الناخبون ينتظرون انتهاء الاستراحة واستئناف التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد