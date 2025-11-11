برلماني: طوابير الناخبين رسالة ولاء ودعم للدولة المصرية

أعرب النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، عن فخره بالمشهد الحضاري الذي عكسته طوابير الناخبين أمام لجان التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تعبر عن وعي المصريين وإصرارهم على دعم الدولة واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال القطامي إن إقبال المواطنين بمختلف أعمارهم وفئاتهم، وخاصة الشباب والمرأة، يجسد وحدة المصريين خلف القيادة السياسية، ويؤكد أن الجميع يدرك أهمية هذا الاستحقاق الدستوري في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي.

وأشاد عضو مجلس النواب بالدور المنظم والمهني للهيئة الوطنية للانتخابات، التي أدارت العملية بكل شفافية وانضباط، ما جعل الانتخابات نموذجًا يحتذى به في النزاهة والمصداقية.

وأكد القطامي أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد ممارسة ديمقراطية، بل واجب وطني على كل مصري يسعى إلى مستقبل أفضل لوطنه، مشددًا على أن المشاركة الواسعة تمثل رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في مواجهة التحديات، مضيفا:" هذا الحراك الشعبي يكتب فصلًا جديدًا في مسيرة الوعي والديمقراطية".