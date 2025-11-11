قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالصادق الشوربجي: قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميا والجهود مستمرة لتحديث أسطولها
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحالف الطريق الحر يطالب المواطنين بالتصويت ويرصد بعض الـتجاوزات الانتخابية

مريم فاروق المتحدث الرسمي لتحالف الطريق الحر
مريم فاروق المتحدث الرسمي لتحالف الطريق الحر
الديب أبوعلي

أعلنت مريم فاروق، المتحدث الرسمي لتحالف الطريق الحر، أن التحالف يتابع عن كثب مجريات الساعات الأخيرة من التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، عبر غرفة العمليات المركزية وفِرق المتابعة المنتشرة في مختلف الدوائر، مؤكداً استمرار التحالف في دعم مرشحيه وتوفير كل أشكال المتابعة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أنه في الساعات الماضية، رصدت غرفة العمليات عدداً من المخالفات، من بينها انتشار الرشاوى الانتخابية وعمليات شراء الأصوات، إضافة إلى وجود دعاية انتخابية مباشرة لبعض الأحزاب أمام اللجان، في مخالفة صريحة للقانون وضوابط العملية الانتخابية.

وأكدت المتحدث الرسمي، أن غرفة عمليات التحالف تستعد حالياً لمتابعة عمليات الفرز وإعلان النتائج المبدئية فور إغلاق الصناديق، مع استمرار رصد أي تجاوزات حتى اللحظة الأخيرة.

ووجّهت مريم فاروق مناشدة للمواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد، بضرورة التوجه إلى لجانهم الانتخابية، والمشاركة بما يضمن التعبير الحقيقي عن إرادتهم في هذه المرحلة المهمة، مؤكدة أن صوت كل مواطن يمكن أن يصنع فارقاً حقيقياً في النتائج.

تحالف الطريق الحر مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 العملية الانتخابية الأحزاب إغلاق الصناديق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هواوي تعلن عن جهاز لوحي جديد.. وإليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق

هواتف Oppo Find X9

بمواصفات وخصومات جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

سماعات لاسلكية

بطارية تدوم حوالي 36 ساعة.. وان بلس تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد