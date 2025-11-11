تحالف الطريق الحر يطالب المواطنين بالتصويت ويرصد بعض الـتجاوزات الانتخابية

أعلنت مريم فاروق، المتحدث الرسمي لتحالف الطريق الحر، أن التحالف يتابع عن كثب مجريات الساعات الأخيرة من التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، عبر غرفة العمليات المركزية وفِرق المتابعة المنتشرة في مختلف الدوائر، مؤكداً استمرار التحالف في دعم مرشحيه وتوفير كل أشكال المتابعة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أنه في الساعات الماضية، رصدت غرفة العمليات عدداً من المخالفات، من بينها انتشار الرشاوى الانتخابية وعمليات شراء الأصوات، إضافة إلى وجود دعاية انتخابية مباشرة لبعض الأحزاب أمام اللجان، في مخالفة صريحة للقانون وضوابط العملية الانتخابية.

وأكدت المتحدث الرسمي، أن غرفة عمليات التحالف تستعد حالياً لمتابعة عمليات الفرز وإعلان النتائج المبدئية فور إغلاق الصناديق، مع استمرار رصد أي تجاوزات حتى اللحظة الأخيرة.

ووجّهت مريم فاروق مناشدة للمواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد، بضرورة التوجه إلى لجانهم الانتخابية، والمشاركة بما يضمن التعبير الحقيقي عن إرادتهم في هذه المرحلة المهمة، مؤكدة أن صوت كل مواطن يمكن أن يصنع فارقاً حقيقياً في النتائج.