تعرف على قائمة أبطال فيلم أحمد السقا الجديد هيروشيما

انضم عدد من النجوم لبطولة فيلم هيروشيما، الذى يلعب بطولته النجم أحمد السقا، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال.

حيث تعاقد كلا من النجوم مى عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هدى الاتربى، عماد صفوت، محمد لطفي ، علاء مرسى، والوجه الجديد هيثم زيدان وعدد كبير من الفنانين للمشاركة في بطولة الفيلم الذى تدور أحداثه في اطار من التشويق والاثارة، والفيلم انتاج شركة AH media production للمنتجة ألاء لاشين بمشاركة ABK media production لـ أيمن بهجت قمر.

وبدأ المخرج أحمد نادر جلال معاينة أماكن التصوير حاليا تمهيدا للبدء في تصوير فيلم هيروشميا، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بمجرد الانتهاء من كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة، حيث أن الفيلم يتمضن العديد من المفاجأت من حيث القصة وأماكن التصوير وتكنيك الإخراج والتصوير.

ويعرض للنجم أحمد السقا مسلسل جولة أخيرة قريبا على الشاشات، ويشارك فى بطولة العمل كلا من اشرف عبد الباقى، ، اسماء ابو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، واخرون، اخراج مريم احمدى.