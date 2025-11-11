قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدقي
إقبال كثيف بالجيزة في الساعات الأخيرة لانتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: دوائر بـ 11 محافظة تلجأ إلى احتياطي بطاقات الاقتراع
آخر موعد سداد رسوم حج القرعة 2026 والمستندات المطلوبة كاملة
أول لقطات من حفل زفاف هايدي موسى ومحمد غانم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تعرف على قائمة أبطال فيلم أحمد السقا الجديد هيروشيما

أبطال هيروشيما
أبطال هيروشيما
قسم الفن

انضم عدد من النجوم لبطولة فيلم هيروشيما، الذى يلعب بطولته النجم أحمد السقا، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال.

حيث تعاقد كلا من النجوم مى عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هدى الاتربى، عماد صفوت، محمد لطفي ،  علاء مرسى، والوجه الجديد هيثم زيدان وعدد كبير من الفنانين للمشاركة في بطولة الفيلم الذى تدور أحداثه في اطار من التشويق والاثارة، والفيلم انتاج شركة AH  media production للمنتجة ألاء لاشين  بمشاركة ABK media production  لـ أيمن بهجت قمر.

وبدأ المخرج أحمد نادر جلال معاينة أماكن التصوير حاليا تمهيدا للبدء في تصوير فيلم هيروشميا، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بمجرد الانتهاء من كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة، حيث أن الفيلم يتمضن العديد من المفاجأت من حيث القصة وأماكن التصوير وتكنيك الإخراج والتصوير.

ويعرض للنجم أحمد السقا مسلسل جولة أخيرة قريبا على الشاشات، ويشارك فى بطولة العمل كلا من اشرف عبد الباقى، ، اسماء ابو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، واخرون، اخراج مريم احمدى.

هيروشيما أحمد السقا مي عمر

