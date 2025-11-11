قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
تدخل عاجل من الحكومة لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار | تفاصيل
متحدث الصحة: حالة الفنان محمد صبحي مستقرة الآن
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير ومشاركة واسعة للسيدات والشباب في الانتخابات
طوابير وحشود كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين في الجيزة .. فيديو
أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا
بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. ردود أفعال فلسطينية غاضبة
غلق لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
أبو العينين من لجان الجيزة: صوتك دعم للدولة ومسئولية وطنية
رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل صناعة الشيوخ: المشاركة الواسعة في الانتخابات ترجمة حقيقية لوعي المصريين

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن المشهد الانتخابي الذي تشهده محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 يجسد وعي الشعب المصري وإيمانه العميق بأهمية المشاركة في رسم مستقبل وطنه.

قال غنيم إن الطوابير الممتدة أمام اللجان منذ الساعات الأولى لبدء التصويت تؤكد أن المصريين على قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، مشيرًا إلى أن المشاركة الكثيفة من مختلف الفئات – خاصة الشباب والمرأة وكبار السن – تعكس روح الانتماء والمسؤولية الوطنية.

أشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، مؤكدًا أن إجراءاتها الدقيقة ضمنت سير التصويت في أجواء يسودها الانضباط والاحترام.

أضاف وكيل لجنة الصناعة أن العملية الانتخابية هذا العام جاءت بمثابة رسالة جديدة للعالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، مؤكدًا أن المشاركة ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني يعبر عن الانتماء الحقيقي للوطن.

تابع غنيم:" المشاركة الفاعلة في الانتخابات تعد ركيزة أساسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وإن ما شاهده من مشاهد الاصطفاف أمام اللجان يدعو للفخر والثقة في وعي الشعب المصري".

السعيد غنيم لجنة الصناعة مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

حريق

بسبب الأشجار.. تفاصيل اندلاع حريق بالمتحف الزراعي في الدقي

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين سير العملية الانتخابية لمجلس النواب في اليوم الثاني

انتخابات

طوابير ناخبين .. إقبال كبير بمدرسة ميت شماس بالمنوات | صور

بالصور

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد