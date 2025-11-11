وكيل صناعة الشيوخ: المشاركة الواسعة في الانتخابات ترجمة حقيقية لوعي المصريين

أكد النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن المشهد الانتخابي الذي تشهده محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 يجسد وعي الشعب المصري وإيمانه العميق بأهمية المشاركة في رسم مستقبل وطنه.

قال غنيم إن الطوابير الممتدة أمام اللجان منذ الساعات الأولى لبدء التصويت تؤكد أن المصريين على قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، مشيرًا إلى أن المشاركة الكثيفة من مختلف الفئات – خاصة الشباب والمرأة وكبار السن – تعكس روح الانتماء والمسؤولية الوطنية.

أشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، مؤكدًا أن إجراءاتها الدقيقة ضمنت سير التصويت في أجواء يسودها الانضباط والاحترام.

أضاف وكيل لجنة الصناعة أن العملية الانتخابية هذا العام جاءت بمثابة رسالة جديدة للعالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، مؤكدًا أن المشاركة ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني يعبر عن الانتماء الحقيقي للوطن.

تابع غنيم:" المشاركة الفاعلة في الانتخابات تعد ركيزة أساسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وإن ما شاهده من مشاهد الاصطفاف أمام اللجان يدعو للفخر والثقة في وعي الشعب المصري".