علي الدين هلال: السياسة مهمة لأنها تمثل الحياة بكل تفاصيلها

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، في معرض تعليقه على المشهد الانتخابي مع نهاية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إن السياسة مهمة لأنها تمثل الحياة بكل تفاصيلها، موضحًا أن "الاقتصاد سياسة، الثقافة سياسة، ورغيف العيش سياسة، وحالة المرأة في المجتمع تدخل أيضًا في إطار السياسة".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "الاقتصاد نفسه سياسة، فالقرارات الاقتصادية يقرها سياسيون، تمامًا كما يحدث في الموازنة، من أولوية الإنفاق إلى أي منهج يتم اتخاذه يخضع للسياسة".



وأكمل: "حتى التعليم نفسه سياسة، مثل وضع المناهج الدراسية، وما يتم تدريسه من تاريخ مصر، وما نصيب كل مرحلة دراسية من مراحل التاريخ المختلفة".



وأردف: "كل ما سبق يخضع لقرارات سياسية. أنا عملت في فترة من الفترات مستشارًا لوزير التربية والتعليم، وأصابتني الدهشة وقتها حين وجدت أن التاريخ مخصص فقط للقادة، فسألت: أين الناس؟ أين الأحزاب؟ أين النقابات والجامعات والإعلام؟".

