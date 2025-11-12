استعدادات مبكرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

التقى مبعوثو روسيا والصين وإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا أمس الثلاثاء بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، قبيل اجتماع مجلس محافظي الوكالة.

وذكرت شبكة "تاس" الروسية اليوم أن "الممثلين الدائمين للصين وإيران وروسيا اجتمعوا مع المدير العام للوكالة رافائيل جروسي وفريقه لتبادل الآراء قبل انعقاد الدورة القادمة لمجلس محافظي الوكالة"، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

يُذكر أن الدورة العادية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستُعقد في فيينا في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري، ولم يُعلن عن أجندتها بعد.