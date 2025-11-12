قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الشريف يفتتح المؤتمر الدولي الثاني للإعجاز العلمي بجامعة الهند الإسلامية

د سامي الشريف في الافتتاح
د سامي الشريف في الافتتاح

افتتح الدكتور سامي الشريف، الأمين العامّ لرابطة الجامعات الإسلامية، وزير الإعلام الأسبق؛ فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني للإعجاز العلمي، الذي تنظمه جامعة الهند الإسلامية بولاية كيرلا بجمهورية الهند، بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية وجمعية الإعجاز العلمي المتجدد.

جاء المؤتمر برعاية سماحة مفتي القارة الهندية الشيخ أبو بكر أحمد، وبحضور  عبد الرحمن الثقافي، مؤسس ورئيس جامعة سراج الهدي بولاية كيرلا، والدكتور عمر الفاروق الثقافي مدير الجامعة، والدكتور علي فؤاد مخيمر رئيس جمعية الإعجاز العلمي المتجدد، إلى جانب عدد من العلماء والباحثين من مختلف الدول العربية الإسلامية.

وفي كلمته نقل الأمين العام  تحيات الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس الرابطة والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وتمنياته للمؤتمر بالتوفيق والسداد، مؤكدًا حرص الجامعات الإسلامية على مواكبة التطورات العلمية الحديثة واستشراف المستقبل برؤية مستمدة من هدي القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأكد أن قضية الإعجاز العلمي تتصدر المشهد العلمي العالمي، إذ تبرز آيات القرآن الكريم سبقها إلى كثير من الحقائق الكونية والعلمية، دون أن يكون كتاب علم تجريبي، بل كتاب هداية تضمَّن إشارات علمية تؤكد أن كلام الله لا يتناقض مع الحقائق بل يثبتها.

واستعرض الأمين العام للرابطة في كلمته عددًا من مظاهر الإعجاز العلمي مثل نشأة الكون واتساعه المستمر وبصمة الإنسان الفريدة، موضحًا أن كل اكتشاف علمي جديد يفتح بابًا أوسع للتأمل في عظمة الخالق سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يمثل نافذة حضارية للدعوة إلى الله في عصر العلم والتكنولوجيا، مؤكداً أنه لا تعارض بين منجزات العلم الحديث ،وما أشارت إليه آيات الكتاب والسنة.

وفي ختام كلمته، وجَّه تحية تقدير للجهات المنظمة على الإعداد المتميز للمؤتمر، الذي يعكس وعيًا علميًا متجددًا بأهمية هذا المجال في خدمة الدعوة والعلم معًا.

الدكتور سامي الشريف الأمين العامّ لرابطة الجامعات الإسلامية جامعة الهند الإسلامية الهند جمعية الإعجاز العلمي

