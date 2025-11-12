تراجع طفيف في أسعار النفط وسط ترقب تصويت إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، مع دعم محدود من مؤشرات متزايدة على قرب انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بينما استمرت الضغوط على السوق بفعل المخاوف من تخمة المعروض وصمود الدولار الأمريكي.



وتراجع عقد خام برنت تسليم يناير بنسبة 0.2% إلى 65.04 دولارًا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 60.85 دولارًا للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.



ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس، على مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية، فيما أشار مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، إلى أنه سيصوّت على اعتماد المشروع اليوم الأربعاء.



ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع القانون ليصبح نافذًا، ما سيُنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة والذي استمر نحو 43 يومًا حتى اليوم.



وقدمت احتمالات إعادة فتح الحكومة دعمًا محدودًا لأسعار النفط، خصوصًا بعد أن أدى تعليق عدد من الخدمات الفيدرالية الأساسية إلى اضطرابات واسعة في السفر داخل البلاد.



فقد شهدت المطارات الأمريكية الكبرى آلاف الرحلات الملغاة بسبب نقص موظفي المراقبة الجوية والسلامة، مما أثار مخاوف بشأن تراجع الطلب على الوقود.



واستمدت أسعار النفط بعض الدعم خلال جلسة امس الثلاثاء بعد تقارير أفادت بأن شركة "لوك أويل" الروسية أعلنت حالة القوة القاهرة في أحد حقولها النفطية بالعراق، وهو ما يعكس تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة الصارمة على أكبر منتجي النفط في روسيا.



ومع ذلك، لا تزال مخاوف تخمة الإمدادات تلقي بظلالها على السوق العالمية، وسط توقعات بزيادة الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+" خلال العام المقبل، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي يضغط على الطلب على الخام.