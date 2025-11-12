قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية توضح طريقة التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط
رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية
سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا
ميدو لـ زيزو: الاحترام أصل اللعبة.. وستندم كما ندمت أنا مع شحاتة
أحمد حسن يكشف تفاصيل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر ورد دياب المفاجئ
وزير دفاع الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مصنع 360 الحربي ويؤكد على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي
وكيل فرجاني ساسي: الزمالك لم يسدد أي مستحقات للاعب والديون تصل لـ800 ألف دولار
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى الفنان يونس شلبي.. أسعد الأطفال بـ “بوجي” وأضحك الكبار بـ ”عاطف السكري”

الفنان يونس شلبي
الفنان يونس شلبي
أ ش أ

في مثل هذا اليوم، تطل علينا ذكرى رحيل الفنان يونس شلبي، أحد أبرز رموز الكوميديا في السينما والمسرح المصري، فنان امتلك بساطة لا تنسى، وخفة ظل صادقة أحبها الجمهور بكل فئاته، رسم البهجة على وجوه الصغار في شخصية "بوجي"، وأدخل البسمة إلى قلوب الكبار في أدواره التي جمعت بين البراءة والعفوية، فصار اسمه عنوانا للسعادة في كل بيت.


ولد الفنان يونس شلبي بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية في 31 مايو عام 1941، عشق التمثيل منذ صغره، ورغم اعتراض والده الذي أراد له وظيفة حكومية مستقرة، أصر على تحقيق حلمه بالتمثيل، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة بعد حصوله على الثانوية العامة، وهناك لفت أنظار المخرج المسرحي نبيل الألفي، عميد المعهد آنذاك، الذي آمن بموهبته وأشركه في عدد من العروض المسرحية.


كانت بدايته الحقيقية عام 1969 في مسرحية «الغول»، ثم انضم إلى فرقة الفنانين المتحدين مع عادل إمام وسعيد صالح، ليشارك لاحقا في المسرحية الأسطورية «مدرسة المشاغبين» عام 1971، التي شكلت نقطة التحول في مشواره الفني، حيث أبدع في أداء شخصية منصور ابن الناظر الذي يعاني من التلعثم في الكلام، فبخفة دمه وتلقائيته خرج عن النص مرات عديدة، ليحول لحظات العرض إلى موجات من الضحك العفوي، وهو ما تكرر في مسرحية «العيال كبرت» عام 1979 عندما قدم شخصية عاطف السكري، التي أصبحت من أشهر أدواره المسرحية على الإطلاق.


هذا النجاح المسرحي الكبير فتح أمامه أبواب السينما، ليصبح واحدا من كبار نجوم الكوميديا، فشارك في أعمال جماهيرية مثل «الواد الجن»، «الدبابير»، و«آخر كلام» التي قدمها في السعودية وكانت آخر مسرحياته.


وفي السينما، تنوعت أدواره بين البطولة والأدوار المساندة، فشارك في أكثر من 77 فيلما، من أبرزها: «الكرنك» (1975)، «المليونيرة النشالة» (1978)، «ريا وسكينة» (1983)، «حد السيف» (1985)، «الشاويش حسن» (1988)، «ليلة القبض على الوزير» (1993)، «ناقص واحد» (1997)، وكان آخر ظهور سينمائي له في فيلم «أمير الظلام» (2002).


أما في الدراما التلفزيونية، فقد تألق في أكثر من 20 مسلسلا، منها: «عودة الروح»، «في المصيدة»، «كسبنا القضية»، «الستات ما يعملوش كده»، و«عيون» مع الفنان فؤاد المهندس.


ويبقى المسلسل الأشهر في مسيرته هو أداؤه الصوتي لشخصية "بوجي" في مسلسل (بوجي وطمطم)، الذي قدمه للأطفال طوال 18 عاما خلال شهر رمضان منذ عام 1983، ليترسخ اسمه في ذاكرة الأجيال رمزا للبهجة والبراءة.


على الصعيد الشخصي، تزوج يونس شلبي عام 1986، وأنجب ستة أبناء: شيماء، عمر، دعاء، هاجر، سارة، وأمينة، وارتبط بأبنائه ارتباطا كبيرا، وواصل رحلة تألقه حتى داهمه المرض.


بدأت أزمته الصحية مطلع الألفية، إذ أصيب بأزمة تنفسية حادة استدعت إجراء عدة عمليات في القلب وزراعة شرايين، كما خضع لجراحة قلب مفتوح وتغيير ثلاثة شرايين، وعانى من متاعب متواصلة وارتفاع في نسبة السكر بالدم، حتى وافته المنية في 12 نوفمبر 2007 عن عمر ناهز 66 عاما، بعد رحلة صراع مع المرض استمرت سنوات، ودفن في مقابر العيسوي بالمنصورة.


برحيل يونس شلبي، فقدت الكوميديا المصرية أحد رموزها الأكثر صدقا وعفوية، لم يكن مجرد ممثل، بل كان صانعا للسعادة، يرسم الابتسامة ببساطة لا تنسى، ورغم غيابه، مازال صوته وضحكته حاضرين في ذاكرة الجمهور، شاهدين على فنان رحل جسدا وبقيت روحه تضحك الحياة.
 

ذكرى رحيل الفنان يونس شلبي أبرز رموز الكوميديا في السينما والمسرح المصري مدينة المنصورة محافظة الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

زواج مي عز الدين

زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

مشغولات ذهبية

200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

الواقعة

حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

ترشيحاتنا

السلم والثعبان

طرح فيلم «السلم والثعبان 2» بالسينمات السعودية

أمير كرارة

إيرادات الأفلام.. أمير كرارة يصدم الجميع وأحمد حاتم الأخير

هيدي كرم

هيدي كرم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بالصور

سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا

تعرف على سعر فستان مي عز الدين الذي أثار جدل السوشيال ميديا
تعرف على سعر فستان مي عز الدين الذي أثار جدل السوشيال ميديا
تعرف على سعر فستان مي عز الدين الذي أثار جدل السوشيال ميديا

نيسان جوك الجديدة تظهر في صورة تشبه فورد بوما اليابانية

نيسان جوك
نيسان جوك
نيسان جوك

لمنافسة بورش.. آودي تطرح SUV خارقة بقوة 440 حصان

آودي
آودي
آودي

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد