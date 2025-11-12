دون إصابات.. العناية الإلهية تنقذ سكان عقار بالجمرك وسط الإسكندرية

انهار منزل مكون من 8 طوابق بشارع الشوربجي، بمنطقة الجمرك وسط الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.

وشهدت الواقعة تدخلا عاجلا من الأجهزة التنفيذية التي أخلت المبنى بالكامل قبل سقوطه بلحظات.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغًا يفيد بوجود تصدعات خطيرة في العقار، ما استدعى انتقال قيادات المحافظة إلى الموقع، وعلى رأسهم السكرتير العام المساعد الدكتور محمد صلاح، والسكرتير العام لحي الجمرك الدكتورة دارين بسيوني، إلى جانب قوات الأمن وضباط قسم شرطة الجمرك.

وتبين من الفحص أن العقار المنهار كان مأهولًا بالسكان، إلا أن سرعة الاستجابة وتطبيق إجراءات الإخلاء الفوري ساهمت في تفادي وقوع خسائر بشرية.

وفرضت قوات الأمن طوق أمني حول موقع الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع مراجعة حالة العقارات المجاورة لضمان السلامة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات للوقوف على أسباب الانهيار.