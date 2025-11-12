قمة دبي تشهد إطلاق منظومة متكاملة للمطورين للرقميين

شهدت دبي انعقاد فعاليات منتدى مطوّري التكنولوجيا ومنصة الإعلانات الرقمية ضمن قمة النظام البيئي لهواوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025، بمشاركة مطورين ومعلنين وشركاء من مختلف القطاعات. واستعرض المنتدى أحدث حلول الشركة في مجالات الأنظمة الذكية، والأتمتة السحابية، والإعلانات الرقمية، مسلطًا الضوء على مفهوم الابتكار المتكامل عبر مختلف المنصات.

ركزت الجلسات على تمكين المطورين من تطوير تطبيقات متصلة بكفاءة عالية، وتعزيز تكامل الأجهزة مع الخدمات السحابية، إلى جانب طرح أدوات إعلانية ذكية متعددة القنوات تدعم النمو القائم على البيانات. كما شهدت القمة عروضًا من شركات إقليمية تناولت تجاربها في بناء حلول تكنولوجية مؤثرة ترتكز على الخصوصية، وتحسين تجربة المستخدم ضمن بيئة رقمية متطورة.

وناقش الخبراء خلال الجلسات النهائية أهمية تطوير منظومة رقمية مستدامة تراعي مسؤولية البيانات والابتكار المشترك بين المطورين والوكالات التسويقية لتعظيم القيمة الرقمية.