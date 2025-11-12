قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة.. انطلاق عمل لجنة المفاصل بعيادة السلام للتأمين الصحي ببني سويف
منال عبد اللطيف تقرر خلع الحجاب بعد 12 عاما
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي: نحن في مرحلة دراسة موعد الاعتراف بدولة فلسطينية
التعليم العالي: نستهدف 5.6 مليون طالب في الجامعات المصرية بحلول 2030
موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات
وليد صلاح عبد اللطيف: تجربة جون إدوارد غير ناجحة
محلل سياسي: نتنياهو يحول نفوذه إلى درع قانوني يجمد محاكماته
13 فتاة.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة
وزارة العمل تعلن عن 185 فرصة عمل بمحافظة السويس| التخصصات وشروط التقديم
شركة صينية كبرى تستثمر في القطن المصري.. إنشاء خطوط إنتاج لمفروشات 100% قطن مصري
لابورتا يصدم جماهير برشلونة بشأن احتمالية عودة ميسي
الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ96 مليون جنيه بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وزارة العمل تعلن عن 185 فرصة عمل بمحافظة السويس| التخصصات وشروط التقديم

وزارة العمل تعلن عن 185 فرصة عمل بمحافظة السويس| التخصصات وشروط التقديم
وزارة العمل تعلن عن 185 فرصة عمل بمحافظة السويس| التخصصات وشروط التقديم
ولاء خنيزي

تواصل وزارة العمل جهودها الحثيثة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، سواء داخل مصر أو خارجها، في إطار سعيها الدائم إلى القضاء على البطالة وفتح آفاق جديدة للتشغيل، حيث تعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع شركات القطاعين العام والخاص لتوفير وظائف لائقة تضمن حياة كريمة للعاملين، إلى جانب توسيع أسواق العمل الخارجية أمام الكوادر المصرية بما يواكب احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

فرص عمل جديدة في محافظة السويس

في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وفتح آفاق جديدة للتشغيل في مختلف المحافظات، أعلنت الوزارة عن بدء تلقي طلبات التقديم على 185 فرصة عمل جديدة بمحافظة السويس، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وإحدى شركات الخدمات البحرية.

التخصصات والوظائف المتاحة

أوضحت الوزارة أن الوظائف المطروحة تشمل مجموعة من التخصصات المتنوعة، وذلك على النحو التالي:

  • 50 سائقًا (رخصة قيادة أولى) – براتب 16,000 جنيه
  • 25 مشغل ونش RTG – براتب 11,500 جنيه
  • 25 مشغل ونش RS – براتب 12,000 جنيه
  • 25 مشغل ونش STS – براتب 12,000 جنيه
  • 15 مشرف مواقع – براتب 12,000 جنيه
  • 15 محاسب موقع – براتب 12,000 جنيه
  • 15 أخصائي موارد بشرية (HR) – براتب 12,000 جنيه
  • 15 مسؤول مشروعات – براتب 8,000 جنيه

شروط التقديم

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي:

  • أن تكون لدى المتقدم خبرة عملية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات
  • أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 25 و50 عامًا
  • أن يكون المؤهل الدراسي متوسطًا أو عاليًا وفقًا لطبيعة الوظيفة المطلوبة

آلية التقديم

أكدت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال الرابط المخصص لذلك عبر موقعها الرسمي، داعية الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى الإسراع في التسجيل والتقديم قبل اكتمال العدد المطلوب.

جهود مستمرة لتوفير فرص العمل

وشددت وزارة العمل على أنها تواصل تنفيذ خططها في مجال التشغيل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بما يسهم في الحد من معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، في إطار توجه الدولة نحو دعم العمالة الوطنية وتمكين الشباب في سوق العمل

فرصة عمل فرص عمل وزارة العمل السويس فرص عمل بالسويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

مجلس النواب

بعد انتهاء المرحلة الأولى.. شروط الفوز في الفردي والقائمة في انتخابات النواب

ترشيحاتنا

الرئيس الصيني شي جين بينج

الرئيس الصيني: مستعدون للارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية مع إسبانيا

مجموعة عالمية

الاستدامة التشغيلية تدعم الأداء المالي بالامارات..تفاصيل

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

بالصور

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية

انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

محافظ الشرقية يناقش تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد