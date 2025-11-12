وزارة العمل تعلن عن 185 فرصة عمل بمحافظة السويس| التخصصات وشروط التقديم

تواصل وزارة العمل جهودها الحثيثة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، سواء داخل مصر أو خارجها، في إطار سعيها الدائم إلى القضاء على البطالة وفتح آفاق جديدة للتشغيل، حيث تعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع شركات القطاعين العام والخاص لتوفير وظائف لائقة تضمن حياة كريمة للعاملين، إلى جانب توسيع أسواق العمل الخارجية أمام الكوادر المصرية بما يواكب احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

فرص عمل جديدة في محافظة السويس

في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وفتح آفاق جديدة للتشغيل في مختلف المحافظات، أعلنت الوزارة عن بدء تلقي طلبات التقديم على 185 فرصة عمل جديدة بمحافظة السويس، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وإحدى شركات الخدمات البحرية.

التخصصات والوظائف المتاحة

أوضحت الوزارة أن الوظائف المطروحة تشمل مجموعة من التخصصات المتنوعة، وذلك على النحو التالي:

50 سائقًا (رخصة قيادة أولى) – براتب 16,000 جنيه

25 مشغل ونش RTG – براتب 11,500 جنيه

25 مشغل ونش RS – براتب 12,000 جنيه

25 مشغل ونش STS – براتب 12,000 جنيه

15 مشرف مواقع – براتب 12,000 جنيه

15 محاسب موقع – براتب 12,000 جنيه

15 أخصائي موارد بشرية (HR) – براتب 12,000 جنيه

15 مسؤول مشروعات – براتب 8,000 جنيه

شروط التقديم

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي:

أن تكون لدى المتقدم خبرة عملية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات

أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 25 و50 عامًا

أن يكون المؤهل الدراسي متوسطًا أو عاليًا وفقًا لطبيعة الوظيفة المطلوبة

آلية التقديم

أكدت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال الرابط المخصص لذلك عبر موقعها الرسمي، داعية الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى الإسراع في التسجيل والتقديم قبل اكتمال العدد المطلوب.

جهود مستمرة لتوفير فرص العمل

وشددت وزارة العمل على أنها تواصل تنفيذ خططها في مجال التشغيل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بما يسهم في الحد من معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، في إطار توجه الدولة نحو دعم العمالة الوطنية وتمكين الشباب في سوق العمل