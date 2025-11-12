قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مرزوق: صادرات الملابس الجاهزة تستهدف 3.7 مليارات دولار بنهاية 2025 بدعم الحكومة

رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة
رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن النسخة التاسعة من معرض Destination Africa 2025 تعتبر فرصة جيدة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج من تطور كبير على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلي أن المعرض يساهم في دعم خطة المجلس لاستهداف 12 مليار دولار صادرات  بنمو  سنوي 35% حتى 2030.

وأضاف "مرزوق" في تصريحات له خلال افتتاح Destination Africa، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وعدد كبير من القيادات بقطاعي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أن "ديستنيشن" هو المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B مما يخلق فرصًا للمصدرين المصريين خاصة مع مشاركة من بعثات في 20 دولة في هذه الحدث المهم.

وأشار المهندس فاضل مرزوق، إلى أن المعرض بشكل سنوي أثبت أنه  فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة التاسعة من المعرض، مشيرًا إلي أن Destination  Africa يساهم في خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية المشاركة في المعرض حيث تشهد النسخة الحالية مشاركة أكثر من 200 مشترى دولي.

وكشف رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الاستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الاستدامة و الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، وكذلك مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.

وفي ذات السياق، أعلن المهندس فاضل مرزوق، أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة تحقق أداء متميز في 2025 بدعم من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير بالإضافة إلى وزارة الاستثمار والتجارة.

وبشأن مستهدفات الصادرات، كشف فاضل مرزوق، أن المجلس يستهدف نسبة نمو سنوي لا تقل عن 30 إلي 35 % إلى مستويات 3.7 مليارات دولار بنهاية 2025، مشيرا إلى أن هناك تواصل دائم مع الحكومة المصرية بكل هيئاتها من أجل الدعم المستمر للمصدرين والحل الجذري للمعوقات.

الغزل والنسيج الاستثمار التجارة الخارجية الملابس الجاهزة Destination Africa

