حصن أثري بارز .. قلعة دير المنيرة بـ الخارجة تعود لرونقها

نفذ قطاع الترميم ومشروعات الآثار ممثلاً في الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار والمتاحف، بالتعاون مع البعثة الفرنسية بجامعة نانتير سوربون، أعمال ترميم وصيانة قلعة دير المنيرة بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، أحد أبرز الحصون الأثرية بالصحراء الغربية.



قلعة دير المنيرة

وتُعد قلعة دير المنيرة من أكبر الحصون الرومانية الباقية بواحات الوادي الجديد، وتقع شمال مدينة الخارجة بنحو 23 كم

أُنشئت من الطوب اللبن فوق قاعدة حجرية لتأمين طريق درب الأربعين التجاري، وتضم أسوارًا وأبراجًا دفاعية لحماية القوافل قديماً.



لوحظت حالات تآكل في كتل الطوب اللبن وضعف في المونة الأصلية، بالإضافة إلى انهيارات جزئية في الأبراج وتراكم للرمال حول الأسوار أدت إلى زيادة معدلات التلف.



وتشمل الأعمال الحالية إزالة الرديم وتدعيم الجدران وترميم الأجزاء المتضررة بخامات مطابقة للأصل، للحفاظ على أصالة البناء الأثري واستقراره الإنشائي.

يذكر أن تم بناء الحصن على شكل مربع ضخم بأضلاع تتراوح بين 74 و75 مترًا، وبارتفاع جدران يصل إلى 12.5 مترًا، ما يدل على الغرض الدفاعي المحض.

وقد دعمت الجدران بـ 12 برجًا نصف دائري، وزُود الحصن بسلالم داخلية تؤدي إلى أبراجه العلوية، ومدخلٍ رئيسي يُرجّح أنه كان يقع بالجهة الغربية.