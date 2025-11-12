قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تطلق لأول مرة مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية
معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب
بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور
وزير العمل: البطالة في مصر انخفضت من 13% في 2013 إلى 6.2% خلال 2025
صور تكشف تدمير إسرائيل مبانٍ داخل "الخط الأصفر" بعد الهدنة
نجم الزمالك السابق: استمرار عبدالرؤوف صعب.. والحل في المدرب الأجنبي
عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل بدمياط
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الرعاية الصحية بين مصر ولاتفيا
الهيئة الوطنية تتسلم نتائج انتخابات مجلس النواب من المحافظات
أبو مازن: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقاً جديدة لسلام عادل
تعرف على موعد عرض فيلم الشكوي 713317 بالقاهرة السينمائي
لأول مرة.. انطلاق عمل لجنة المفاصل بعيادة السلام للتأمين الصحي ببني سويف
أخبار البلد

التضامن توقع عقد الخدمات في المشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026م

توقيع عقد خدمات الحجاج
توقيع عقد خدمات الحجاج
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وقع  أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عقد تقديم الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م ، وذلك مع شركة بشرى الضيافة السعودية، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج 2025 المقام في جدة.

ويأتي هذا التوقيع استمرارًا للتعاون والتنسيق بين المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والجانب السعودي، في إطار تقديم أفضل الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أغلقت باب التقديم للحجاج الراغبين في التقدم لحج  الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026م يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر  الجاري ، وتعلن النتائج النهائية للقرعة " أصلي - احتياطي بنسبة 30% “  على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

التضامن الاجتماعي مكة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة الجمعيات الأهلية

