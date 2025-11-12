وزير الشباب: عائد استثمارات التنشئة يتراوح بين 7 و 16%

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الجميع يعمل على برنامج التنمية البشرية، وبناء الإنسان، وأن الهدف الخروج بأجيال لها هدف وشكل للدولة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بـ المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أننا نعمل على بناء جيل جديد، ونقدم مفاهيم توعوية للجيل الحالي.

ولفت إلى أن البناء يتم من عمر 0لـ 4 ومن 4 لـ 6، ومن 6 لـ 9، ومن 9 لـ 15، وأن العمل يكون على الكلاب قبل المرحلة الجامعية، وأن التنمية البشرية تعني التكامل في مجموعة عمل وزارية للوصول إلى بناء الإنسان.

وأشار إلى أن البنك الدولي أكد أن عائد استثمارات التنشئة ورعاية الطفولة المبكرة يتراوح بين 7 و 16% من إنفاق كل دولار.