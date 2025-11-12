قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان كندي أوروبي: نحث جميع الأطراف على تنفيذ جميع مراحل اتفاق غزة
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب وتفاصيل حالة الطقس
محافظة القدس: الاحتلال أصدر أوامر إخلاء منازل وأراض زراعية في قلنديا خلال 20 يوما
الوزراء: ثروات أفريقيا جنوب الصحراء قادرة على قيادة التحول الاقتصادي إذا أُحسن استغلالها
باقي 95 يوما| موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. وما يقال عند رؤية الهلال؟
الضويني: خريجو الأزهر جسور تواصل بين الشعوب
متحدث الحكومة: المتحف المصري الكبير يتجاوز التوقعات وعدد الزائرين
وزير التربية والتعليم: الدروس الخصوصية انخفضت بنسبة 50%
الأوقاف تطلق لأول مرة مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية
معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب
بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور
وزير العمل: البطالة في مصر انخفضت من 13% في 2013 إلى 6.2% خلال 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جمعية المصدرين يتوقع ارتفاع الصادرات 20% بسبب الاستثمارات الجديدة

رئيس جمعية المصدرين المصريين
رئيس جمعية المصدرين المصريين
ولاء عبد الكريم

قال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن الاستثمارات الصناعية العالمية بدأت تتحرك بقوة من آسيا إلى إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للأزمات المتلاحقة التي ضربت الاقتصاد العالمي، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والتي كشفت هشاشة سلاسل الإمدادات الطويلة وعدم قدرتها على الصمود أمام الأزمات.

وأوضح قاسم أن هذه التطورات دفعت الشركات والمنتجين عالميًا إلى إعادة النظر في مواقع الإنتاج، وتقليص طول سلاسل التوريد عبر ضخ استثمارات جديدة في مناطق أقرب إلى الأسواق المستهدفة، لافتًا إلى أن إفريقيا –وفي مقدمتها مصر– باتت وجهة مفضلة لهذا النوع من الاستثمارات.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية مرشحة بقوة لتكون مركزًا لصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن موجة انتقال الاستثمارات من آسيا إلى إفريقيا تمنح القارة فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها الصناعية والتصديرية.

وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، توقع قاسم أن تشهد الصادرات المصرية نموًا قويًا يتجاوز 15% خلال عام 2026، مدعومًا بدخول استثمارات جديدة في مجالات الإنتاج والتصنيع، مشيرًا إلى أن انخراط رؤوس الأموال الجديدة في منظومة التصدير سيرفع معدل نمو الصادرات إلى أكثر من 20% في الأعوام التالية.

وأضاف أن القطن المصري، رغم جودته العالمية، يحتاج إلى سلاسل إنتاج مستقلة ومتخصصة للحفاظ على قيمته المضافة، موضحًا أن الطلب العالمي على الغزول الطبيعية والأقطان طويلة التيلة يشهد تراجعًا تدريجيًا، في مقابل تزايد الطلب على الألياف الصناعية عالية الجودة.

جاءت تصريحات قاسم على هامش افتتاح فعاليات معرض "ديستنشن أفريكا"، الذي يجمع المصنعين والمصدرين في مجالات الغزل والنسيج والملابس من مختلف دول القارة.

الاستثمارات الاقتصاد العالمي القطن المصري الغزل والنسيج الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الشورى مسار حضاري وهو سر تفرد الأمة الإسلامية وقوتها بين الأمم

محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية: فضيلة الإمام الأكبر يتابع بنفسه شئون الطلاب الوافدين ويدعمهم

الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

خلال تخريج دفعة جديدة..نهلة الصعيدي: الوافدون سفراء الأزهر وجسور للتواصل بين الشعوب

بالصور

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية

انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد