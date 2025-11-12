طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رنا عصمت

قدم الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك،طريقة عمل طاجن السبيط.

 

طريقه عمل طاجن السبيط ..

المقادير

كيلو سبيط مقطع قطع صغيرة

5 فصوص ثوم

2 بصلة وسط

2 حبة طماطم

2 حبة فلفل رومى

1 فلفل حار

1معلقه صلصة

حزمة كرفس

ليمونة

خل

ملح

كمون

شطة

زيت

طريقة عمل طاجن السبيط

1- اغسلى السبيط جيداً واتركيه يصفى من المياه.

2- قطعى البصل إلى شرائح رفيعة وقطعى الثوم والفلفل والكرفس والطماطم إلى قطع صغيرة.

3- ضعى جميع المقادير فى طاجن مع البهارات والليمون والخل والصلصة ويقلب الخليط جيداً ثم يضاف الزيت وتغطى الصينية بورق الفويل وتترك على نار هادئة الحرارة.

4- أضيفى قليل من الماء بعد تشرب الصلصة فى الفرن، واتركيه حتى اكتمال النضج ثم قدميه.


 

