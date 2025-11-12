عضو بالشيوخ: مشاركة المصريين في انتخابات النواب تؤكد حرصهم على رسم مستقبل الوطن

أشاد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بمشهد الإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 ، مؤكدًا أن هذا الحضور اللافت للمواطنين في الداخل والخارج يعكس وعيًا سياسيًا ناضجًا وإرادة وطنية حقيقية للمشاركة في رسم مستقبل الوطن من خلال صناديق الاقتراع.

وأكد "حافظ" ، أن التنظيم المتميز للانتخابات يعبر عن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في توفير مناخ ديمقراطي منضبط، يتيح لكل ناخب ممارسة حقه الدستوري بسهولة ويسر، مع الحفاظ على الشفافية والنزاهة الكاملة في جميع مراحل العملية الانتخابية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المصريين أثبتوا مجددًا أنهم شركاء فاعلون في صياغة القرار الوطني، وأن هذا الإقبال الكبير لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة وعي متنامٍ بأهمية المشاركة السياسية ودورها في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار.

وأضاف النائب أحمد حافظ ، أن انتخابات مجلس النواب الحالية تمثل تجربة ديمقراطية ناضجة تؤكد إصرار الشعب المصري على المضي في طريق التنمية والبناء، مشيرًا إلى أن استمرار المشاركة بقوة في المرحلة الثانية سيكون رسالة جديدة للعالم تؤكد وحدة المصريين خلف دولتهم وقيادتهم.

وقال في ختام تصريحاته: "كل صوت في الصندوق هو خطوة نحو برلمان قوي يعبر عن طموحات المواطنين ويشارك بفعالية في حماية مصالح الوطن وترسيخ دعائم الدولة الحديثة."