رئيس النواب اللبناني: على إسرائيل الانسحاب من الجنوب حتى تضطلع لجنة الميكانيزم بدورها

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية” فى نبأ عاجل عن رئيس مجلس النواب اللبناني، أنه على إسرائيل الانسحاب من الجنوب حتى تضطلع لجنة الميكانيزم بدورها.



وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات اللواء 769 نفّذت، أمس، عملية عسكرية استهدفت خلالها مجموعة من المباني في قرية الحولة الواقعة جنوبي لبنان، زاعمًا أنّ هذه المنشآت كانت تُستخدم كبنية تحتية تابعة لحزب الله.

وأوضح المتحدث، في بيان نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أنّ العملية جاءت في إطار ما وصفه بـ"الجهود المتواصلة لتقويض القدرات العسكرية لحزب الله في المناطق الحدودية مع إسرائيل"، مؤكدًا أنّ عدداً من المباني دُمّر بالكامل خلال الغارات.

وأشار البيان إلى أنّ هذه العملية ليست الأولى من نوعها في المنطقة، إذ كانت قوات الاحتلال قد نفّذت الشهر الماضي حملة تفتيش موسعة في محيط قرية الحولة، عثرت خلالها على أسلحة وذخائر قديمة، بالإضافة إلى عبوات ناسفة كانت مخزّنة داخل بعض الأبنية المهجورة. وذكر الجيش أنه قام حينها بإبطال مفعول تلك المتفجرات ونقل الأسلحة المكتشفة لإجراء فحوص أمنية عليها قبل التخلص منها.



