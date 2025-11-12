قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
توك شو

رئيس النواب اللبناني: على إسرائيل الانسحاب من الجنوب حتى تضطلع لجنة الميكانيزم بدورها

رئيس مجلس النواب اللبناني
رئيس مجلس النواب اللبناني
هاجر ابراهيم

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية” فى نبأ عاجل عن رئيس مجلس النواب اللبناني، أنه على إسرائيل الانسحاب من الجنوب حتى تضطلع لجنة الميكانيزم بدورها.


وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات اللواء 769 نفّذت، أمس، عملية عسكرية استهدفت خلالها مجموعة من المباني في قرية الحولة الواقعة جنوبي لبنان، زاعمًا أنّ هذه المنشآت كانت تُستخدم كبنية تحتية تابعة لحزب الله. 

وأوضح المتحدث، في بيان نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أنّ العملية جاءت في إطار ما وصفه بـ"الجهود المتواصلة لتقويض القدرات العسكرية لحزب الله في المناطق الحدودية مع إسرائيل"، مؤكدًا أنّ عدداً من المباني دُمّر بالكامل خلال الغارات.

وأشار البيان إلى أنّ هذه العملية ليست الأولى من نوعها في المنطقة، إذ كانت قوات الاحتلال قد نفّذت الشهر الماضي حملة تفتيش موسعة في محيط قرية الحولة، عثرت خلالها على أسلحة وذخائر قديمة، بالإضافة إلى عبوات ناسفة كانت مخزّنة داخل بعض الأبنية المهجورة. وذكر الجيش أنه قام حينها بإبطال مفعول تلك المتفجرات ونقل الأسلحة المكتشفة لإجراء فحوص أمنية عليها قبل التخلص منها.


 

إسرائيل النواب اللبناني لبنان

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الشورى مسار حضاري وهو سر تفرد الأمة الإسلامية وقوتها بين الأمم

محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية: فضيلة الإمام الأكبر يتابع بنفسه شئون الطلاب الوافدين ويدعمهم

الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

خلال تخريج دفعة جديدة..نهلة الصعيدي: الوافدون سفراء الأزهر وجسور للتواصل بين الشعوب

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

