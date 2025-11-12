نائب رئيس حزب المؤتمر : المشاركة الواسعة في انتخابات النواب تؤكد وعي المصريين

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن المشاركة الواسعة من المصريين في انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل رسالة واضحة عن وعى المصريين بأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية في ظل المرحلة الحالية، وتجسد روح المسؤولية الوطنية التي يتمتع بها المواطن في ظل الجمهورية الجديدة مشيرا إلى أن الإقبال الملحوظ من الناخبين على صناديق الاقتراع يعكس ثقتهم في العملية الانتخابية وإيمانهم بأهمية المشاركة في صياغة مستقبل الوطن من خلال اختيار ممثليهم في البرلمان القادم كما أنها تبعث برسالة قوية إلى العالم عن قدرة الشعب المصري على الالتفاف حول العملية الديمقراطية والدفاع عن مؤسسات الدولة.

وأوضح فرحات في بيان له أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت العملية الانتخابية بكفاءة عالية، من خلال التنظيم الدقيق داخل اللجان، وتوفير كل سبل الراحة والتسهيلات للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مما ساهم في تسهيل عملية التصويت وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات مشيرا إلى أن الهيئة قدمت نموذجا يحتذى به في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنجاح أي عملية ديمقراطية.

وأضاف فرحات أن المشاركة الواسعة من مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها المرأة والشباب، تعكس وعيا متناميا بأهمية الدور السياسي لكل مواطن، وأن اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع يؤكد أن المصريين يدركون جيدا قيمة صوتهم وتأثيره في تشكيل برلمان قوي قادر على التعبير عن مصالحهم والدفاع عن قضاياهم.

ولفت فرحات إلي أن ما شهدته مصر خلال أيام التصويت في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية هو مشهد حضاري يؤكد نضج التجربة الديمقراطية المصرية، وأن المشاركة الفاعلة من المواطنين تعكس التلاحم بين الشعب ومؤسسات الدولة في دعم مسيرة التنمية وبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.