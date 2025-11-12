قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
نائب رئيس حزب المؤتمر : المشاركة الواسعة في انتخابات النواب تؤكد وعي المصريين

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية
اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية
عبد الرحمن سرحان

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن المشاركة الواسعة من المصريين في انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل رسالة واضحة عن وعى المصريين بأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية في ظل المرحلة الحالية، وتجسد روح المسؤولية الوطنية التي يتمتع بها المواطن في ظل الجمهورية الجديدة مشيرا إلى أن الإقبال الملحوظ من الناخبين على صناديق الاقتراع يعكس ثقتهم في العملية الانتخابية وإيمانهم بأهمية المشاركة في صياغة مستقبل الوطن من خلال اختيار ممثليهم في البرلمان القادم كما أنها تبعث برسالة قوية إلى العالم عن قدرة الشعب المصري على الالتفاف حول العملية الديمقراطية والدفاع عن مؤسسات الدولة.

وأوضح فرحات في بيان له أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت العملية الانتخابية بكفاءة عالية، من خلال التنظيم الدقيق داخل اللجان، وتوفير كل سبل الراحة والتسهيلات للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مما ساهم في تسهيل عملية التصويت وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات مشيرا إلى أن الهيئة قدمت نموذجا يحتذى به في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنجاح أي عملية ديمقراطية.

وأضاف فرحات أن المشاركة الواسعة من مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها المرأة والشباب، تعكس وعيا متناميا بأهمية الدور السياسي لكل مواطن، وأن اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع يؤكد أن المصريين يدركون جيدا قيمة صوتهم وتأثيره في تشكيل برلمان قوي قادر على التعبير عن مصالحهم والدفاع عن قضاياهم.

ولفت فرحات إلي أن ما شهدته مصر خلال أيام التصويت في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية هو مشهد حضاري يؤكد نضج التجربة الديمقراطية المصرية، وأن المشاركة الفاعلة من المواطنين تعكس التلاحم بين الشعب ومؤسسات الدولة في دعم مسيرة التنمية وبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

