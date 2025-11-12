"القومية للأنفاق" توقع عقد تشغيل وصيانة القطار السريع مع تحالف مصري- ألماني

وقّعت الهيئة القومية للأنفاق (NAT) عقد التشغيل والصيانة لشبكة القطار فائق السرعة في مصر مع التحالف المشترك بين شركة دويتشه بان إنترناشونال أوبريشنز (DB IO)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تشغيل وصيانة السكك الحديدية، وشركة السويدي إليكتريك، الرائدة في حلول الطاقة والبنية التحتية المتكاملة والخدمات الرقمية.



أُقيمت مراسم التوقيع بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.

وبموجب هذا الاتفاق، سيتم تأسيس كيان جديد تحت اسم "دويتشه بان – السويدي" تشغيل السكك الحديدية" (DB-ELSEWEDY for Rail Operations S.A.E)، و يتولى تشغيل أول شبكة قطارات فائقة السرعة في مصر بموجب عقد يمتد لمدة 15 عامًا. ويشمل المشروع شبكة تمتد أكثر من 2,000 كيلومتر تضم ثلاثة خطوط رئيسية وأكثر من 60 محطة في مختلف أنحاء البلد.

تمتد شبكة القطار فائق السرعة عبر ربوع مصر من الساحل إلى الساحل، لتربط المدن والموانئ والمناطق الاقتصادية في منظومة واحدة متكاملة تُعزز الترابط الوطني والتنمية المستدامة.

يشمل المشروع الخط الأخضر الذي يمتد من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مرسى مطروح على البحر المتوسط مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويُعد شريانًا حيويًا ينقل ما يصل إلى مليون راكب و8,500 طن من البضائع يوميًا.

أما الخط الأزرق فيربط بين مدينة السادس من أكتوبر وأبو سمبل مرورًا بالأقصر وأسوان، في حين يصل الخط الأحمر بين قنا وسفاجا والغردقة على ساحل البحر الأحمر، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية ودعم التنمية الإقليمية.

ومع تكامل هذه الخطوط الثلاثة، ستُشكل الشبكة العمود الفقري الوطني للنقل الحديث، مُسهمة في إعادة رسم خريطة التنقل داخل الجمهورية، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف أنحاء مصر.