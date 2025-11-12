وزير الصحة الهندي: نعمل على توصيل الرعاية الصحية للأطفال

أكد جاغات براكاش نادا وزير الصحة الهندي، أن بلاده لديها التزام سياسي، والتزام مجتمعي للقضاء على شلل الأطفال، وأنه بلاده حصل على شهادة من منظمة الصحة العالمية بعد القضاء على مرض كان منتشر.

وأضاف خلال كلمته بـ المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتم العمل على القضاء على الأمراض المعدية، وأن الدولة تعمل على توصيل الرعاية الصحية للأطفال.

وأوضح أنه يتم العمل على تعزيز الرعاية الصحية، وأن الشراكة مع مصر يعزز تبادل الأفكار الخاصة بالتعليم والصحة.