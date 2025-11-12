قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
أخبار البلد

100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، عن إتاحة 100 فرصة عمل جديدة مخصصة لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات (ضعف السمع، الصم والبكم) بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع سلسلة مطاعم أمريكانا (بيتزا هت).

وأكدت الوزارة أن الوظائف متاحة لخريجي المدارس والجامعات من الجنسين، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، على أن يكون المتقدم حاصلًا على كارت الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل.

وتتضمن فرص العمل المعلنة العديد من المزايا التحفيزية، من بينها: مرتب ثابت، وبدل مواصلات، ووجبة يومية أو بدل وجبة، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية وطبية، وزيادات سنوية، وساعات عمل مرنة بواقع تسع ساعات يوميًا يتخللها راحة أسبوعية متغيرة.

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقديم إلى التواصل عبر رقم الهاتف (01030008349) أو التوجه مباشرة إلى مقر وزارة العمل القديم (3  شارع يوسف عباس ..مدينة نصر ..وزارة العمل ..على مدار يوم الاثنين الموافق 17-11-2025. مؤكدة حرصها المستمر على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة لذوي القدرات الخاصة، بما يضمن لهم المشاركة الفاعلة في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في سوق العمل.

وزارة العمل فرص عمل بالداخل محمد جبران

