هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة تجاوزت 55%

أعلنت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العراقية تجاوزت 55%، بعد فرز 99.7% من صناديق الاقتراع، مسجّلة مشاركة أكثر استقرارًا مقارنة بانتخابات 2021، مع تصويت أكثر من 12 مليون ناخب من أصل 21 مليون.

تقدم الأحزاب والتحالفات

أشارت التميمي إلى تسريبات غير رسمية تفيد بتقدم ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد بحصوله على نحو 18 مقعدًا، يليه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بتسعة مقاعد، ثم تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي بعدد مقاعد أقل.

إعلان النتائج الرسمية

أكدت التميمي أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم في بغداد، بين الساعة الرابعة والسادسة، لإعلان النتائج الأولية الرسمية ونسب الفائزين في العاصمة وباقي المحافظات.