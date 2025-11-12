قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صبحي يطمئن جمهوره بشأن حالته الصحية: بصحة جيدة ونرجو عدم التهويل
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
"الحفني" يشارك في أعمال الجمعية العامة لمفوضي الطيران لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

شارك الدكتور سامح الحفني في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي (LACAC)، بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء ورؤساء سلطات الطيران المدني وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الطيران، يأتي علي هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للطيران المدني - (ICAN 2025).

وقد بدأت فاعليات الدورة بجلسة افتتاحية شهدت كلمات كل من السيد هيكتور بورسيلا، رئيس مفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية ورئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية الدومينيكان، و سلفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس منظمة الإيكاو، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير منظومة الطيران المدني عالميًا، كما حضر أعمال الدورة ريم عرابي المُمثل المناوب لمصر في مجلس الإيكاو.

وخلال كلمته بأعمال الدورة، أكد الدكتور سامح الحفني حرص جمهورية مصر العربية على توثيق أواصر التعاون الدولي في مجال الطيران المدني، مشيرًا إلى الدور البارز الذي تضطلع به لجنة الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي في تطوير صناعة النقل الجوي ودعم التكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء.

وأضاف الحفني أن تعزيز التعاون بين تجمعات الطيران المدني في دول أمريكا اللاتينية والدول العربية والأفريقية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام للصناعة، ويُسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف الأطراف.

كما أكد وزير الطيران المدني على أن تطوير برامج التدريب وبناء القدرات البشرية يُعد أحد أهم محاور التنمية في قطاع الطيران، مؤكدًا أهمية اعتماد التقنيات الحديثة وأنظمة الملاحة الجوية المتقدمة لمواكبة التطورات المتسارعة في حركة النقل الجوي العالمي،، مشيرًا إلى أن مصر، من خلال عضويتها الفاعلة في منظمة الإيكاو، تحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد للطيران، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية وفقًا للمعايير الدولية.

واختتم وزير الطيران المدني كلمته مؤكدًا أن التعاون الدولي والتكامل بين الدول الأعضاء يشكلان عاملًا رئيسيًا في دعم صناعة الطيران المدني، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين مختلف المناطق حول العالم.

