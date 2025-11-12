"الحفني" يشارك في أعمال الجمعية العامة لمفوضي الطيران لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي

شارك الدكتور سامح الحفني في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي (LACAC)، بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء ورؤساء سلطات الطيران المدني وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الطيران، يأتي علي هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للطيران المدني - (ICAN 2025).

وقد بدأت فاعليات الدورة بجلسة افتتاحية شهدت كلمات كل من السيد هيكتور بورسيلا، رئيس مفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية ورئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية الدومينيكان، و سلفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس منظمة الإيكاو، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير منظومة الطيران المدني عالميًا، كما حضر أعمال الدورة ريم عرابي المُمثل المناوب لمصر في مجلس الإيكاو.

وخلال كلمته بأعمال الدورة، أكد الدكتور سامح الحفني حرص جمهورية مصر العربية على توثيق أواصر التعاون الدولي في مجال الطيران المدني، مشيرًا إلى الدور البارز الذي تضطلع به لجنة الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي في تطوير صناعة النقل الجوي ودعم التكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء.

وأضاف الحفني أن تعزيز التعاون بين تجمعات الطيران المدني في دول أمريكا اللاتينية والدول العربية والأفريقية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام للصناعة، ويُسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف الأطراف.

كما أكد وزير الطيران المدني على أن تطوير برامج التدريب وبناء القدرات البشرية يُعد أحد أهم محاور التنمية في قطاع الطيران، مؤكدًا أهمية اعتماد التقنيات الحديثة وأنظمة الملاحة الجوية المتقدمة لمواكبة التطورات المتسارعة في حركة النقل الجوي العالمي،، مشيرًا إلى أن مصر، من خلال عضويتها الفاعلة في منظمة الإيكاو، تحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد للطيران، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية وفقًا للمعايير الدولية.

واختتم وزير الطيران المدني كلمته مؤكدًا أن التعاون الدولي والتكامل بين الدول الأعضاء يشكلان عاملًا رئيسيًا في دعم صناعة الطيران المدني، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين مختلف المناطق حول العالم.