زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر
توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري| ما القصة؟
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
رابط رسمي.. موعد التقديم في طرح 25 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية
كله من عند الله.. خالد الجندي: احذروا شرك النفس وانسبوا النعمة إلى المُنعم
وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز صادرات التكنولوجيا وجذب الاستثمارات
وزيرا الخارجية المصري والتركي يشاركان في اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بأنقرة
سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء
تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية القطامية لجلسة 27 يناير
المشدد 10 سنوات لعاملين لاتهامهما بالإتجار في الحشيش والترامادول بشبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاملين لاتهامهما بالاتجار في جوهرَي الحشيش والترامادول المخدرين، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود وشيرين صلاح حمدي ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.


تعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهمين:ريمون. س. م (37 عامًا)، عامل، مقيم بشارع الأزهر بيجام – شبرا الخيمة أول، أحمد. ي. س (43 عامًا)، عامل، مقيم بشارع أحمد العطار – أرض الحافي – القليوبية،وذلك في القضية رقم 10003 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2345 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لاتهامهما بإحراز جوهرين مخدرين (الحشيش والترامادول) بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

رضيع

عمره 3 أيام.. إيداع رضيع الدائري الأوسطي حضانة مستشفى حلوان

وزير العدل

عدنان فنجري يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

المتهمة

صور خادشة وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

بالصور

تحت شعار «معا نستطيع» ..تسليم كراسي متحركة وسماعات طبية وأطراف صناعية للمستحقين بالشرقية|صور

الكل فرحان بيها.. صور تكشف جمال مي عز الدين وأناقتها

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

