المشدد 10 سنوات لعاملين لاتهامهما بالإتجار في الحشيش والترامادول بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاملين لاتهامهما بالاتجار في جوهرَي الحشيش والترامادول المخدرين، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود وشيرين صلاح حمدي ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.



تعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهمين:ريمون. س. م (37 عامًا)، عامل، مقيم بشارع الأزهر بيجام – شبرا الخيمة أول، أحمد. ي. س (43 عامًا)، عامل، مقيم بشارع أحمد العطار – أرض الحافي – القليوبية،وذلك في القضية رقم 10003 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2345 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لاتهامهما بإحراز جوهرين مخدرين (الحشيش والترامادول) بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا