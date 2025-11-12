رسميا.. روب إدواردز مدير فني لـ وولفرهامبتون

أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع روب إدواردز مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة لقدم.

وقال النادي في بيان: “روب إدواردز هو المدرب الجديد لفريق ولفرهامبتون، بعد أن وقع على عقد مدته ثلاث سنوات ونصف لبدء فترته الرابعة مع النادي”.

وأضاف: “يعود إدواردز إلى وولفرهامبتون بعد بداية إيجابية للموسم مع ميدلسبره، الذي تركه في المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى”.

وختم البيان: "سيتولى هاري واتلينغ منصب المدرب المساعد، بعد تسع سنوات في أكاديمية كرة القدم، اكتسب خلالها خبرة إدارية، وسيتم الإعلان عن باقي أفراد الجهاز الفني قريبًا".

ويحتل وولفرهامبتون المركز الـ20 والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بنقطتين فقط.