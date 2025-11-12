رئيس الوزراء يؤكد عمق العلاقات المصرية الهندية وارتقائها لمستوى العلاقات الاستراتيجية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عمق العلاقات المصرية الهندية، والتي تمتد منذ عدة عقود، وذلك منذ تأسيس حركة عدم الانحياز، لافتا إلى ما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين من تميز وتعاون وتنسيق لتحقيق المزيد من المصالح المشتركة، ومشيراً إلى ما تشهده العلاقة المصرية الهندية من زخم كبير خلال هذه المرحلة، وارتقائها لمستوى العلاقات الاستراتيجية .



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم؛ جاجات براكاش نادا، وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وسوريش ك. ريدي، السفير الهندي بالقاهرة، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي ينعقد في العاصمة الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بوزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي، معربا عن سعادته بمقابلته اليوم على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية .. لافتا إلى الزيارة المهمة التي قام بها ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي إلى مصر، والتي التقي خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تلك الزيارة التي شهدت توقيع إعلان مشترك لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما أنه تم خلالها بحث واستعراض سبل تفعيل أوجه التعاون في إطار هذه الشراكة في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأهمية للبلدين الصديقين.



وخلال اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن صناعة الأسمدة تأتي ضمن أولويات عمل الدولة المصرية، ونتطلع لمزيد من التعاون فيما يتعلق بهذه الصناعة الحيوية مع الهند، وذلك بالنظر لما تتمتع به الهند من تقدم في مجال صناعة الكيماويات والأسمدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع جاجات براكاش نادا، خلال زيارته الحالية للقاهرة، والذي تناول واستعرض سبل دعم وتعزيز العلاقات في العديد من المجالات، والتي من بينها التعاون في مجال صناعات الكيماويات والأسمدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك فرصا كبيرة لزيادة حجم ومعدلات التجارة بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أنه من الممكن اختيار عدد من المجالات المعينة والتركيز عليها بشكل أكبر، وهو الذي من شأنه رفع مستويات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بشأن هذه المجالات التي تم تحديدها.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجال الأدوية، لافتا أيضا إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات ثنائية بين الجانبين المصري والهندي لبحث الفرص الواعدة في مجال صناعة الدواء.



وفى ذات السياق، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن لدينا العديد من شركات الدواء الهندية العاملة في مصر، معربا عن تطلعه إلى توطين الصناعات الدوائية في مصر بالتعاون مع الشركات الهندية، منوها إلى أن مصانع الشركات الهندية لن تكون منتجاتها للسوق المحلية فقط بل أيضا سيتم تصديرها للدول المجاورة.



من جانبه، أعرب جاجات براكاش نادا، عن سعادته بتواجده اليوم في القاهرة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى التي يقوم بها إلى مصر، التي تربطها بالهند علاقات استراتيجية ممتدة منذ عقود طويلة، لافتا إلى أن لدى البلدين الصديقين تاريخ طويل من الحضارة والعلاقات المتميزة.



وأضاف: " أنا هنا منذ يومين، وقابلت الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والعديد من مسئولي شركات الأدوية والأسمدة"، موجهًا الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار لحرصه على تعزيز التعاون مع دولة الهند، مؤكدًا العلاقات المتميزة مع الكثير من شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية.



كما أوضح جاجات براكاش نادا، أنه تم مناقشة إمكانية المساهمة في جهود توطين صناعة الأدوية في مصر، وكذا فيما يتعلق بمجال تصنيع الأجهزة الطبية، مشيرًا إلى اعتزامه إرسال وفد من الشركات الهندية المتخصصة في صناعة الأدوية، والأجهزة الطبية لزيارة مصر، لبحث ومناقشة سبل دعم أوجه التعاون في هذه المجالات.



وعلى جانب أخر، أشار جاجات براكاش نادا، إلى أنه التقى أيضا الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حيث تم التباحث حول عدد من الشركات البارزة في مصر في مجال صناعة الأسمدة، وسبل التعاون معها، مؤكدًا تطلعه إلى مزيد من التعاون في مجال صناعة الأسمدة، هذا بالإضافة إلى مجال الأمن الغذائي، ورقمنة الخدمات الصحية، لافتا في هذا الصدد إلى إمكانية التعاون فيما يتعلق بتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تعزيز التعاون في المجال السياحي بين البلدين.



وفى هذا الصدد، رحب رئيس الوزراء، بتعزيز أوجه التعاون مع الهند في مجال رقمنة الخدمات الصحية، مشيرا الى تجربة الهند المهمة في هذا المجال، كما رحب أيضا بالتعاون مع الهند في مجال توطين الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، مجدداً تأكيده السعي لزيادة حركة وحجم التبادل السياحي بين البلدين الصديقين.