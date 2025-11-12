قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

دارين حداد تكشف عن وجه زوجها لأول مرة فى أحدث ظهور.. شاهد

دارين حداد
دارين حداد
علا محمد

كشفت الفنانة التونسية دارين حداد وجه زوجها لأول مرة، بعد مرور أسبوعين على عقد قرانهما.


وشاركت دارين حداد  جمهورها و متابعيها عبر حسابها على موقع فيس بوك صورة جديدة جمعتها بزوجها ظهر فيها نصف وجهه، بعد أن كانت قد نشرت في وقت سابق صوراً له من الخلف.

أعلنت الفنانة دارين حداد، عن زواجها من شاب خارج الوسط الفني.

جاء ذلك جاء عقب نشرها لصورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام حيث تعمدت إخفاء وجهه.

وانهالت التعليقات عليها من متابعيها بالمباركة وتهنئتها على تلك المناسبة.

أعمال دارين حداد
ويذكر أن آخر أعمال دارين حداد كان مسلسل “المداح - أسطورة العهد” الجزء الخامس، التي تشارك فيه بدور إحدى الشياطين.

