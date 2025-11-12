تزعج كثيرا من البنات والسيدات .. ما هي رقبة الديك الرومي؟

رقبة الديك الرومي .. يبدو جلد الرقبة لدى بعض النساء مثل جلد رقبة الديك الرومي؟ فما أسباب هذه الظاهرة؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

ما هي رقبة الديك الرومي

للإجابة عن هذه الأسئلة، قالت الجمعية الألمانية لجراحة التجميل والترميم إن ظاهرة رقبة الديك الرومي تعني ترهل الجلد في منطقة الرقبة على غرار جلد رقبة الديك الرومي.

شيخوخة جلد الرقبة

وأوضحت الجمعية أن ترهل الجلد في منطقة الرقبة يحدث نتيجة لشيخوخة جلد الرقبة؛ فمع التقدم في العمر يفقد الجلد مرونته ويضعف النسيج الضام ويقل إنتاج الجسم لحمض الهيالورونيك وتتقلص العضلات والدهون، كما يفقد الجلد أيضًا حجمه، ومن ثم يترهل الجلد وتظهر التجاعيد، بالإضافة إلى خطوط جلدية عمودية ظاهرة.

ويعتمد مدى سرعة شيخوخة الجلد وظهور علامات الترهل والتجاعيد على عوامل مؤثرة مختلفة، منها:

- الجينات

- تعابير الوجه

- الأشعة فوق البنفسجية

- التدخين

- الخمر

- النظام الغذائي غير الصحي

- قلة النوم

- التوتر النفسي

كريمات مضادة للشيخوخة

وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن مواجهة ظاهرة رقبة الديك الرومي من خلال العناية السليمة والمنتظمة، وذلك باستخدام كريمات العناية المحتوية على مكونات مضادة للشيخوخة مثل حمض الهيالورونيك والكولاجين والبانثينول وفيتامين “أ” (الريتينول) وفيتامين “ج”، وفيتامين “ه”ـ، والإنزيم المساعد Q10؛ إذ تعمل هذه المكونات على تنعيم الخطوط الدقيقة، بحسب دي بي إيه.

كما يُحفز تدليك البشرة بلطف الدورة الدموية، مما يُعطيها مظهرا أكثر نضارة وشبابًا.

شد الوجه بالخيوط

وإذا كانت ترهلات الرقبة بارزة ومزعجة، فيمكن حينئذ اللجوء إلى إجراءات الطب التجميلي؛ حيث يُعد شد الوجه بالخيوط علاجًا شائعًا لتجاعيد الرقبة البارزة، وفي هذا الإجراء، يُدخل طبيب التجميل خيوطًا دقيقة في الجلد باستخدام إبر رفيعة، وتُشكل هذه الخيوط شبكة شد وداعمة تحت الجلد، ويسهم هذا الإجراء التجميلي في رفع الجلد، ومن ثم تبدو الرقبة أكثر نعومة وتماسكا.

وتُعتبر هذه الطريقة شائعة لدى الكثيرات؛ نظرًا إلى أنها غير جراحية، ومع ذلك، تذوب الخيوط بعد بضعة أشهر، وللحفاظ على تأثير الشد، يجب إدخال خيوط جديدة في الجلد على فترات منتظمة.

العلاج بالترددات الراديوية

يُعتبر العلاج بالترددات الراديوية علاجا آخر محتملا لترهلات الرقبة، وفي هذا الإجراء، يستخدم الأطباء الحرارة، ما يُؤدي إلى انكماش الجلد وجعله يبدو أكثر تماسكا. وتعمل الحرارة على تحفيز تكوين ألياف كولاجين جديدة، ومن ثم زيادة تماسك الجلد.

وفي تقنية الوخز بالإبر الدقيقة بالترددات الراديوية، تُحقن الحرارة في الجلد عبر إبر دقيقة. وتشمل الإجراءات الأخرى التي تعتمد على الحرارة الموجات فوق الصوتية والعلاج بالليزر.

ويمكن أيضا اللجوء إلى حَقن الفيلر مثل الكولاجين وحمض الهيالورونيك في المنطقة المصابة، كما يمثل البوتوكس خيارًا علاجيًا لاسترخاء عضلات الرقبة. ويجب تكرار العلاجات، التي تتضمن الحرارة والفيلر، وكذلك علاج البوتوكس، بانتظام.

شد الرقبة جراحيا

وفي حالة ترهل الرقبة الواضح، قد يكون شد الرقبة جراحيا تحت التخدير العام خيارًا علاجيا. ويمكن أن يحقق هذا الشد الجراحي نتائج طويلة الأمد.

وفي هذه العملية تتم إزالة الجلد والدهون الزائدة جراحيًا، ويتم شد النسيج الضام وعضلات الرقبة.