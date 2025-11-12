قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء: لا يجوز لهذا السبب
المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
انخفاض حاد وأمطار مفاجئة.. ماذا ينتظر البلاد خلال الساعات المقبلة| خبير أرصاد يوضح
محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور
عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تزعج كثيرا من البنات والسيدات.. ما هي رقبة الديك الرومي؟

تزعج كثيرا من البنات والسيدات .. ما هي رقبة الديك الرومي؟
تزعج كثيرا من البنات والسيدات .. ما هي رقبة الديك الرومي؟
عبد الفتاح تركي

رقبة الديك الرومي .. يبدو جلد الرقبة لدى بعض النساء مثل جلد رقبة الديك الرومي؟ فما أسباب هذه الظاهرة؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

ما هي رقبة الديك الرومي

للإجابة عن هذه الأسئلة، قالت الجمعية الألمانية لجراحة التجميل والترميم إن ظاهرة رقبة الديك الرومي تعني ترهل الجلد في منطقة الرقبة على غرار جلد رقبة الديك الرومي.

واقرأ أيضًا:

الخدود المترهلة والتجاعيد

شيخوخة جلد الرقبة

وأوضحت الجمعية أن ترهل الجلد في منطقة الرقبة يحدث نتيجة لشيخوخة جلد الرقبة؛ فمع التقدم في العمر يفقد الجلد مرونته ويضعف النسيج الضام ويقل إنتاج الجسم لحمض الهيالورونيك وتتقلص العضلات والدهون، كما يفقد الجلد أيضًا حجمه، ومن ثم يترهل الجلد وتظهر التجاعيد، بالإضافة إلى خطوط جلدية عمودية ظاهرة.

ويعتمد مدى سرعة شيخوخة الجلد وظهور علامات الترهل والتجاعيد على عوامل مؤثرة مختلفة، منها: 

- الجينات

- تعابير الوجه

- الأشعة فوق البنفسجية

- التدخين

- الخمر

- النظام الغذائي غير الصحي

- قلة النوم

- التوتر النفسي

ترهلات الوجه والرقبة

كريمات مضادة للشيخوخة

وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن مواجهة ظاهرة رقبة الديك الرومي من خلال العناية السليمة والمنتظمة، وذلك باستخدام كريمات العناية المحتوية على مكونات مضادة للشيخوخة مثل حمض الهيالورونيك والكولاجين والبانثينول وفيتامين “أ” (الريتينول) وفيتامين “ج”، وفيتامين “ه”ـ، والإنزيم المساعد Q10؛ إذ تعمل هذه المكونات على تنعيم الخطوط الدقيقة، بحسب دي بي إيه.

كما يُحفز تدليك البشرة بلطف الدورة الدموية، مما يُعطيها مظهرا أكثر نضارة وشبابًا.

شد الوجه بالخيوط

وإذا كانت ترهلات الرقبة بارزة ومزعجة، فيمكن حينئذ اللجوء إلى إجراءات الطب التجميلي؛ حيث يُعد شد الوجه بالخيوط علاجًا شائعًا لتجاعيد الرقبة البارزة، وفي هذا الإجراء، يُدخل طبيب التجميل خيوطًا دقيقة في الجلد باستخدام إبر رفيعة، وتُشكل هذه الخيوط شبكة شد وداعمة تحت الجلد، ويسهم هذا الإجراء التجميلي في رفع الجلد، ومن ثم تبدو الرقبة أكثر نعومة وتماسكا.

وتُعتبر هذه الطريقة شائعة لدى الكثيرات؛ نظرًا إلى أنها غير جراحية، ومع ذلك، تذوب الخيوط بعد بضعة أشهر، وللحفاظ على تأثير الشد، يجب إدخال خيوط جديدة في الجلد على فترات منتظمة.

ترهل الوجه

العلاج بالترددات الراديوية

يُعتبر العلاج بالترددات الراديوية علاجا آخر محتملا لترهلات الرقبة، وفي هذا الإجراء، يستخدم الأطباء الحرارة، ما يُؤدي إلى انكماش الجلد وجعله يبدو أكثر تماسكا. وتعمل الحرارة على تحفيز تكوين ألياف كولاجين جديدة، ومن ثم زيادة تماسك الجلد.

وفي تقنية الوخز بالإبر الدقيقة بالترددات الراديوية، تُحقن الحرارة في الجلد عبر إبر دقيقة. وتشمل الإجراءات الأخرى التي تعتمد على الحرارة الموجات فوق الصوتية والعلاج بالليزر.

ويمكن أيضا اللجوء إلى حَقن الفيلر مثل الكولاجين وحمض الهيالورونيك في المنطقة المصابة، كما يمثل البوتوكس خيارًا علاجيًا لاسترخاء عضلات الرقبة. ويجب تكرار العلاجات، التي تتضمن الحرارة والفيلر، وكذلك علاج البوتوكس، بانتظام.

تمارين لشد ترهلات الظهر

شد الرقبة جراحيا

وفي حالة ترهل الرقبة الواضح، قد يكون شد الرقبة جراحيا تحت التخدير العام خيارًا علاجيا. ويمكن أن يحقق هذا الشد الجراحي نتائج طويلة الأمد.

وفي هذه العملية تتم إزالة الجلد والدهون الزائدة جراحيًا، ويتم شد النسيج الضام وعضلات الرقبة.

الديك الرومي ما هي رقبة الديك الرومي الجمعية الألمانية لجراحة التجميل كريمات مضادة للشيخوخة العلاج بالترددات الراديوية شد الرقبة جراحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

ترشيحاتنا

وزير خارجية تركيا

وزير خارجية تركيا: مصر أكبر شريك تجاري في إفريقيا.. ونستهدف 15 مليار دولار تبادلًا تجاريًا

قمة العشرين في جنوب إفريقيا تركز على العدالة الاقتصادية وسط تساؤلات حول جدوى وجودها

قمة العشرين في جنوب إفريقيا تركز على العدالة الاقتصادية وسط تساؤلات حول جدوى وجودها

أرشيفية

صندوق أوبك يقدم مليار دولار أمريكي لتمويل التنمية في أذربيجان

بالصور

محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة

احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب
احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب
احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب

طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز

طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز
طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز
طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز

إحياء ذكرى المصور الراحل ماجد هلال قبل انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي

افتتاح مهرجان القاهرة
افتتاح مهرجان القاهرة
افتتاح مهرجان القاهرة

فيديو

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

جانب من الفعالية

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بعدد من المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: قَصة شعر الموليت جدلية عابثة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

المزيد