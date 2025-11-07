قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يبحث انشاء مشروع متكامل للطاقات المتجددة بسيناء
أسعار الدواجن تسجل 58 جنيه.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
زخم غير مسبوق.. آلاف الزوار يتوافدون على المتحف المصري الكبير
الناتو يعزز التعاون مع قطاع الشحن البحري العالمي خلال تدريبات دايناميك ماستر 25
أبو شقة: القانون أقر ضمانات غير مسبوقة لخروج الانتخابات البرلمانية بشفافية
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب خليج كاليفورنيا
آرني سلوت: لست متفاجئ بعد انتفاضة ليفربول
انطلاق تدريبات ضربة الصقر 2025 في إيطاليا بمشاركة قوات جوية من 5 دول بالناتو
ريهام عبد الغفور تخوض ماراثون رمضان 2026 بـ"حياة نرجس" l خاص
وزير الآثار يبحث فرص جذب الاستثمارات السياحية وشركات السفر البريطاني
قرار بشأن بلوجر الجيزة.. تفبرك قصص عن زنـ.ـا المحارم من أجل الأرباح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سرطان الجلد .. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بالمرض

سرطان الجلد
سرطان الجلد
هاجر هانئ

سرطان الجلد هو سرطان يبدأ كنمو للخلايا على الجلد، يمكن للخلايا غزو وتدمير أنسجة الجسم السليمة. في بعض الأحيان تنفصل الخلايا وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

توجد العديد من أنواع سرطان الجلد. سرطانات الجلد الأكثر شيوعا هي سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية. على الرغم من أن هذه هي الأكثر شيوعا، إلا أنه غالبا ما يمكن علاجها. 

تحدث معظم سرطانات الجلد على الجلد الذي يحصل على الكثير من أشعة الشمس. يعتقد أن الضوء الذي يأتي من الشمس يسبب معظم سرطانات الجلد. يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد عن طريق تغطية بشرتك بالملابس أو واقي الشمس لحمايتها من الشمس.

كما تحدث بعض سرطانات الجلد على الجلد الذي لا يحصل عادة على الشمس. من المحتمل أن يعني هذا أن شيئا آخر يسبب هذه السرطانات. لتقليل خطر الإصابة بهذه الأنواع من سرطانات الجلد، افحص بشرتك بانتظام بحثا عن أي تغييرات. أبلغ أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك عن هذه التغييرات.

أعراض سرطان الجلد


تشمل علامات وأعراض سرطان الجلد ما يلي:

نمو جديد على الجلد قد يبدو مثل الشامة أو نتوء أو الجربة.
رقعة خشنة على الجلد.
قرحة على الجلد لن تلتئم.
التغييرات في الشامة أو النمش، مثل الكبر أو تغيير اللون.
حكة في الجلد حول نمو الجلد.
ألم حول نمو الجلد.

المصدر: mayoclinic.

سرطان الجلد أشعة الشمس الضوء الشمس أعراض سرطان الجلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

محمد رمضان

في جنازة والده.. سر ظهور محمد رمضان بلوك جديد

الكاتب محمد سلماوي

توقيع أعمال محمد سلماوي بجناح هيئة الكتاب في معرض الشارقة الدولي

فرقة الموسيقي العربية

فرقة التراث تغرد بذهبيات الطرب فى معهد الموسيقى

بالصور

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد