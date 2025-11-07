سرطان الجلد .. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بالمرض

سرطان الجلد هو سرطان يبدأ كنمو للخلايا على الجلد، يمكن للخلايا غزو وتدمير أنسجة الجسم السليمة. في بعض الأحيان تنفصل الخلايا وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

توجد العديد من أنواع سرطان الجلد. سرطانات الجلد الأكثر شيوعا هي سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية. على الرغم من أن هذه هي الأكثر شيوعا، إلا أنه غالبا ما يمكن علاجها.

تحدث معظم سرطانات الجلد على الجلد الذي يحصل على الكثير من أشعة الشمس. يعتقد أن الضوء الذي يأتي من الشمس يسبب معظم سرطانات الجلد. يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد عن طريق تغطية بشرتك بالملابس أو واقي الشمس لحمايتها من الشمس.

كما تحدث بعض سرطانات الجلد على الجلد الذي لا يحصل عادة على الشمس. من المحتمل أن يعني هذا أن شيئا آخر يسبب هذه السرطانات. لتقليل خطر الإصابة بهذه الأنواع من سرطانات الجلد، افحص بشرتك بانتظام بحثا عن أي تغييرات. أبلغ أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك عن هذه التغييرات.

أعراض سرطان الجلد



تشمل علامات وأعراض سرطان الجلد ما يلي:

نمو جديد على الجلد قد يبدو مثل الشامة أو نتوء أو الجربة.

رقعة خشنة على الجلد.

قرحة على الجلد لن تلتئم.

التغييرات في الشامة أو النمش، مثل الكبر أو تغيير اللون.

حكة في الجلد حول نمو الجلد.

ألم حول نمو الجلد.

المصدر: mayoclinic.