قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب
سفيرنا في اليابان: دعم طوكيو للمتحف المصري الكبير نابع من تلاقي حضاري وثقافي
وزير الخارجية: الدعم الياباني للمتحف المصري الكبير انعكاس للشراكة القوية بين القاهرة وطوكيو
أسعار النفط تتراجع بفعل تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة صناعة الجلود ومحافظة القاهرة تفتتحان مجمع «الأمل» للصناعات الجلدية

غرفة صناعة الجلود
غرفة صناعة الجلود
ولاء عبد الكريم

افتتحت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع محافظة القاهرة، مجمع «الأمل» للصناعات الجلدية بمدينة الأمل، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الدولة، وجمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، في إطار استراتيجية الدولة لتحويل المناطق المطورة إلى مجتمعات منتجة وتوفير فرص عمل مستدامة لأبنائها.

وتضمن الافتتاح تفقد المعرض الدائم بالمجمع، والذي يضم 22 منفذًا تجاريًا لبيع الأحذية والمنتجات الجلدية بأسعار المصنع، مع تخفيضات تصل لنحو 50% عن الأسعار المتداولة خارج المجمع، حيث شدد المسؤولون على ضرورة إعلان الأسعار قبل وبعد لضمان الشفافية للمواطنين.

كما تم استعراض خطة تشغيل المجمع والتي تعتمد على دمج المجتمع المحلي عبر إتاحة فرص العمل لسكان المنطقة، حيث تم تعيين حوالي 60% من العمالة من أبناء مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقًا) دعمًا لجهود الدولة في تمكين سكان المناطق المطورة.

كما تفقد الحضور مركز مصطفى السلاب الخيري الطبي داخل المجمع، والمخصص لتقديم خدمات طبية مجانية وشاملة لسكان المنطقة، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى الخاصة بالعيادات الخارجية وسط إشادة بجودة الخدمات الطبية المقدَّمة ودور المشروع في توفير مظلة اجتماعية متكاملة لأهالي المنطقة.


وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن مجمع الأمل يعد خطوة جديدة لتعزيز قدرات صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر، موضحًا أن الغرفة حصلت على المجمع بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات بهدف تشغيله وتطويره وفق معايير صناعية متكاملة تخدم المصنعين والصناع الصغار.

وأضاف السمالوطي أن المجمع يضم منشآت صناعية، بالإضافة إلى 22 منفذ بيع ستمثل منصة مهمة لتسويق منتجات الصناع مباشرة للجمهور بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الغرفة مستمرة في توفير خدمات فنية وتسويقية للصناع ورفع تنافسية الصناعة الوطنية والتوسع في تشغيل الشباب.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن ما يشهده مجمع الأمل يعكس توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل المناطق المطورة إلى مجتمعات متكاملة توفر خدمات وفرص عمل لسكانها، مشيرًا إلى أن مدينة الأمل أصبحت نموذجًا ناجحًا لربط التطوير العمراني بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وقال محافظ القاهرة إن المحافظة حريصة على دعم المشروعات الإنتاجية التي ترتقي بالمواطن وتخلق فرص عمل حقيقية.

وأضاف:  "هذا المشروع يمثل رؤية واضحة لخلق بيئة صناعية متطورة داخل المناطق السكنية الجديدة بما يضمن حياة أفضل للأهالي ويحولهم من مستفيدين إلى مشاركين في عملية التنمية".


وأوضح أن المحافظة ستواصل التعاون مع غرفة صناعة الجلود والقطاع الخاص لتكرار هذه التجربة في مناطق أخرى بالقاهرة، بما يسهم في تعميم نموذج التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين.

غرفة صناعة الجلود صناعة الجلود الجلود للصناعات الجلدية الصناعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

الخطيب

فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

الخطيب

بالأسماء.. قائمة الخطيب بعد فوزها في انتخابات الأهلي

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

ترشيحاتنا

المضبوطات بالغربية

ضبط صاحب مخبز بحوزته 230 بطاقة تموينية لاستخدامها فى الاستيلاء على الدعم بالغربية

صورة أرشيفية

تحرير 125 مخالفة مرورية في حملات أمنية بشوارع الغربية

المتهمين

القبض على 16 شخصا يستغلون 15 طفلا فى التسول بالقاهرة والجيزة

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

فيديو

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد