انخفاض حاد وأمطار مفاجئة.. ماذا ينتظر البلاد خلال الساعات المقبلة| خبير أرصاد يوضح

رنا أشرف

تبدأ البلاد غدًا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتأثر خلالها مختلف المحافظات بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، خاصة السواحل الشمالية.

ومن المنتظر أن تمتد حالة عدم الاستقرار على مدار عدة أيام، على أن تبلغ ذروتها يوم الجمعة، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

منار غانم: انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار رعدية على السواحل الشمالية.. وذروة عدم الاستقرار الجمعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن البلاد تبدأ غدًا الخميس في التأثر بحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يتزامن مع منخفض سطحي على البحر المتوسط، يجلب كتلًا هوائية باردة ورطبة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأوضحت "غانم" أن تلك العوامل الجوية ستتسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بمقدار يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، لتسود أجواء أقرب إلى الطقس الشتوي خاصة على محافظات شمال البلاد.

وأضافت أن الطقس غدًا سيكون معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى يميل للبرودة ليلًا، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية.

وأكدت "غانم" أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تشمل محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، ومع تقدم ساعات المساء تمتد الأمطار إلى بعض المناطق من الدقهلية ودمياط وبورسعيد، بينما تشهد محافظات المنوفية والغربية والشرقية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى بعض الأمطار الخفيفة خلال فترات متقطعة من اليوم.

وحذرت المتحدثة باسم الأرصاد من السحب الرعدية التي قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق الساحلية، إلى جانب نشاط رياح هابطة أسفل السحب الرعدية قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض الطرق المكشوفة.

وشددت "غانم" على ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية والأجسام المعدنية المكشوفة أثناء تساقط الأمطار أو حدوث البرق، مؤكدة أن ذروة حالة عدم الاستقرار ستكون يوم الجمعة، وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

واختتمت بالتأكيد على أهمية متابعة النشرات الجوية وتحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية أولًا بأول تحسبًا لأي تغيرات محتملة في خرائط الطقس.

