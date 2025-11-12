وزير خارجية تركيا: مصر أكبر شريك تجاري في إفريقيا.. ونستهدف 15 مليار دولار تبادلًا تجاريًا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، مشيرًا إلى أن حجم التعاون التجاري بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار، بزيادة 11% مقارنة بالعام السابق.

وقال فيدان - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي في أنقرة اليوم /الأربعاء/ - إن بلاده تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار، لافتًا إلى أن الشركات التركية تواصل تعزيز استثماراتها في مصر من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن هناك العديد من القطاعات التي يعمل الجانبان على دعمها، من بينها: الطاقة والانبعاثات الكربونية، فضلًا عن التعاون العسكري الذي شمل مناورات مشتركة وتبادل للزيارات، مؤكدًا وجود إرادة قوية لتعزيز الصناعات العسكرية بين البلدين ووجود فرص واعدة في هذا المجال.