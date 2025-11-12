قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية
متى يتم إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025؟
وزير الخارجية: نعمل ليكون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ملزما وضمان إدخال المساعدات
إحالة عصابة غزو الأسواق السياحية بالآثار الفرعونية المزيفة للمحاكمة.. خاص
نجم القصاب: ملامح الحكومة العراقية المقبلة ستتضح خلال الشهرين المقبلين

قال نجم القصاب رئيس مركز المورد للدراسات السياسية والإعلام، إنّ السياسة في العراق لا تقوم على ثوابت أو اتفاقات مسبقة، مشيراً إلى أن مسار تشكيل الحكومات السابقة يثبت أن المعادلات السياسية في البلاد لا تحكمها النتائج الانتخابية وحدها، بل تحددها التوافقات الداخلية والخارجية.

وأضاف القصاب، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تجارب رؤساء الوزراء السابقين تمثل أوضح دليل على ذلك.

وتابع، أن محمد شياع السوداني تولى رئاسة الحكومة رغم امتلاكه مقعدين فقط في البرلمان، فيما تولى عادل عبد المهدي المنصب دون أن يكون نائباً، وكذلك مصطفى الكاظمي الذي لم يكن عضواً في مجلس النواب.

وواصل، أن إياد علاوي فاز في انتخابات عام 2010 بـ91 مقعداً لكنه لم يتمكن من تولي رئاسة الحكومة، بينما تولى نوري المالكي المنصب رغم عدم امتلاكه أي مقاعد برلمانية.

وذكر، أنّ المشهد السياسي في العراق لا يمكن التنبؤ به بسهولة، فالتوافقات بين القوى السياسية الداخلية إلى جانب التأثيرات الإقليمية والدولية هي التي تحسم اختيار رئيس الوزراء المقبل.  


وواصل، أن هناك مخاوف محدودة داخل الإطار التنسيقي من عودة السوداني، في حين أن القوى السياسية السنية والكردية لا تبدي القلق ذاته، مرجحاً أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة خلال الشهرين القادمين.

